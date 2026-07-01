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ipn
1 Июля 2026, 16:00
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Власти ужесточают наказание за торговлю людьми и усиливают защиту жертв

Иностранные граждане, ставшие жертвами торговли людьми, смогут работать в Республике Молдова без дополнительного разрешения на период временного пребывания.

Власти ужесточают наказание за торговлю людьми и усиливают защиту жертв.
Власти ужесточают наказание за торговлю людьми и усиливают защиту жертв.

Кроме того, срок размещения пострадавших в специализированных центрах сможет продлеваться до их восстановления и реинтеграции. Также власти введут должность национального координатора по борьбе с торговлей людьми и единую систему сбора данных об этом явлении. Соответствующий законопроект был утверждён правительством в среду, сообщает ipn.md

По данным Министерства юстиции, будут ужесточены и санкции в случаях, когда эксплуатация сопровождается распространением, в том числе через Интернет или электронные коммуникационные сети, изображений или видеоматериалов сексуального характера с участием жертв торговли людьми. Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за сознательное использование услуг или продуктов, полученных в результате эксплуатации жертв торговли людьми.

«Этими изменениями законодательная база адаптируется к современным формам торговли людьми, включая преступления, совершаемые с использованием информационных технологий. Одновременно укрепляются механизмы защиты, реабилитации и правовой безопасности жертв и их семей», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.

Документ вводит подход, ориентированный на пострадавших, с учётом пола, возраста и инвалидности. Жертвы и предполагаемые жертвы будут получать защиту и помощь с момента появления обоснованных причин считать, что они подверглись торговле людьми или находятся в зоне риска, без необходимости завершения уголовного производства.

Кроме того, новый национальный координатор по борьбе с торговлей людьми будет представлять Республику Молдова в сети национальных координаторов Европейского союза.

Министерство юстиции отмечает, что эти изменения необходимы для устранения пробелов в национальном законодательстве и выполнения рекомендаций Группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA) в рамках процесса вступления Республики Молдова в ЕС.

Источник
ipn
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