Граждане Молдовы оказались среди жертв международной сети торговцев людьми.

В ходе глобальной операции, организованной Румынией и Австрией, были задержаны торговцы людьми на нескольких континентах. Выявлено более 2000 жертв, среди которых граждане Молдовы. Часть из них принуждали заниматься проституцией.

В ходе масштабной операции против международных сетей торговли людьми полиция 59 государств задержала более тысячи человек по всему миру. Задержания проводились в течение пяти дней в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и Азии, говорится в пресс-релизе Интерпола, опубликованном в понедельник, 6 июля, передает dw.com

Операция под кодовым названием "Глобальная цель" (Global Chain) была организована властями Румынии и Австрии при координации Интерпола, Европола, Америпола и Европейского агентства пограничного контроля Frontex.

Выявлено более 2000 жертв торговли людьми

По данным Интерпола, всего было выявлено свыше двух тысяч жертв, которых, в частности, принуждали заниматься проституцией, попрошайничеством или даже участвовать в преступной деятельности.

Большинство пострадавших - граждане Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Молдовы и Непала. Из них 10 процентов были несовершеннолетними. Преступники целенаправленно выбирали жертв из уязвимых групп населения. Используя обман или принуждение, людей отправляли в другие страны и даже на другие континенты, говорится в пресс-релизе Интерпола.

В частности, в Бразилии ликвидирована международная преступная сеть , отправлявшая людей в Камбоджу - там их принуждали работать в центрах, занимающихся интернет-мошенничеством. В Бельгии были задержаны 17 человек, подозреваемых в вербовке несовершеннолетних через интернет и последующем принуждении их к занятию проституцией в Бельгии и Франции.

В Интерполе заявили, что торговля людьми остается одной из самых прибыльных и распространенных форм организованной преступности в мире. "Наш ответ должен быть столь же глобальным, скоординированным и бескомпромиссным", - отметили в организации.