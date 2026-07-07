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dw.com logodw
7 Июля 2026, 09:14
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Граждане Молдовы оказались среди жертв международной сети торговцев людьми

В ходе глобальной операции, организованной Румынией и Австрией, были задержаны торговцы людьми на нескольких континентах. Выявлено более 2000 жертв, среди которых граждане Молдовы. Часть из них принуждали заниматься проституцией.

Граждане Молдовы оказались среди жертв международной сети торговцев людьми.
Граждане Молдовы оказались среди жертв международной сети торговцев людьми.

В ходе масштабной операции против международных сетей торговли людьми полиция 59 государств задержала более тысячи человек по всему миру. Задержания проводились в течение пяти дней в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и Азии, говорится в пресс-релизе Интерпола, опубликованном в понедельник, 6 июля, передает dw.com

Операция под кодовым названием "Глобальная цель" (Global Chain) была организована властями Румынии и Австрии при координации Интерпола, Европола, Америпола и Европейского агентства пограничного контроля Frontex.

Выявлено более 2000 жертв торговли людьми

По данным Интерпола, всего было выявлено свыше двух тысяч жертв, которых, в частности, принуждали заниматься проституцией, попрошайничеством или даже участвовать в преступной деятельности.

Большинство пострадавших - граждане Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Молдовы и Непала. Из них 10 процентов были несовершеннолетними. Преступники целенаправленно выбирали жертв из уязвимых групп населения. Используя обман или принуждение, людей отправляли в другие страны и даже на другие континенты, говорится в пресс-релизе Интерпола.

В частности, в Бразилии ликвидирована международная преступная сеть , отправлявшая людей в Камбоджу - там их принуждали работать в центрах, занимающихся интернет-мошенничеством. В Бельгии были задержаны 17 человек, подозреваемых в вербовке несовершеннолетних через интернет и последующем принуждении их к занятию проституцией в Бельгии и Франции.

В Интерполе заявили, что торговля людьми остается одной из самых прибыльных и распространенных форм организованной преступности в мире. "Наш ответ должен быть столь же глобальным, скоординированным и бескомпромиссным", - отметили в организации.

Источник
dw.com logodw
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