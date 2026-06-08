ЖДМ предупреждает о росте числа железнодорожных происшествий в Молдове.

По данным предприятия, если за весь 2025 год было зарегистрировано 10 таких случаев, то с начала 2026 года их число уже достигло 12, передает tvn.md

Поводом для очередного предупреждения стал инцидент, произошедший вечером 6 июня на железнодорожном переезде на 97-м километре участка Чимишлия–Злоты. Автомобиль, в котором находились пять человек, включая троих несовершеннолетних, выехал перед локомотивом.

В результате столкновения никто не пострадал, однако транспортное средство и локомотив получили серьезные повреждения.

В ЖДМ отметили, что подобные случаи представляют серьезную опасность, особенно на фоне увеличения интенсивности железнодорожного движения и роста скорости поездов на модернизированных участках пути.

Предприятие напоминает, что железная дорога относится к объектам повышенной опасности. Из-за длинного тормозного пути машинисты не могут мгновенно остановить состав и не всегда способны предотвратить столкновение, если на путях внезапно появляются люди, автомобили или другие препятствия.

В связи с этим ЖДМ призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах, пересекать пути только в специально оборудованных местах и внимательно следить за дорожными знаками и сигналами.

Также в компании напомнили о запрете нахождения на железнодорожных путях и в зоне безопасности железной дороги. Родителей и педагогов призвали регулярно проводить разъяснительные беседы с детьми и подростками о рисках, связанных с пребыванием возле железнодорожной инфраструктуры.

В ЖДМ подчеркнули, что несоблюдение правил безопасности может привести к человеческим жертвам, травмам, сбоям в движении поездов и значительному материальному ущербу.