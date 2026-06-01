theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 07:45
19
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

С 2027 года автомобили в Молдове будут сами вызывать Службу 112 при авариях

Молдова интегрирует европейскую систему eCall в Службу 112, что позволит автоматически передавать экстренные вызовы из автомобилей в случае дорожно-транспортных происшествий.

С 2027 года автомобили в Молдове будут сами вызывать Службу 112 при авариях.
С 2027 года автомобили в Молдове будут сами вызывать Службу 112 при авариях.

Система будет активироваться автоматически при срабатывании датчиков удара (например, подушек безопасности) или вручную — водителем либо пассажирами. В момент активации бортовое устройство автомобиля передаст по мобильной сети минимальный стандартный набор данных (включая точные географические координаты и идентификатор транспортного средства) и мгновенно установит прямую голосовую связь с оператором центра экстренной помощи, пишет logos-pres.md

Эти вызовы позволят диспетчерам Службы 112 оперативно получать данные о местонахождении машины и другую ключевую информацию, необходимую для быстрого реагирования спасателей. Экстренные сообщения системы eCall будут приниматься и обрабатываться в приоритетном порядке, наравне со всеми остальными вызовами, поступающими на единый номер 112.

Помимо технической составляющей, проект вводит строгие правила защиты прав потребителей. Импортеров и производителей автомобилей обяжут предоставлять покупателям четкую и подробную информацию о принципах работы eCall, технических ограничениях системы и механизмах защиты персональных данных. Данное требование об информировании вступит в силу 1 января 2030 года, что обеспечит необходимый переходный период для разработки национальной базы сертификации таких транспортных средств. Остальные положения законопроекта вступят в силу 13 мая 2027 года.

Законопроект будет рассмотрен правительством в среду, 24 июня.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте