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logos.press.md logologos
4 Августа 2026, 08:18
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В Молдове расширят льготы для возобновляемой энергетики

При монтаже фотоэлектрических панелей и тепловых насосов отчисления в Фонд основных средств (0,5% от объема инвестиций) выплачиваться не будут.

В Молдове расширят льготы для возобновляемой энергетики.
В Молдове расширят льготы для возобновляемой энергетики.

А сам монтаж фотоэлектрических панелей/тепловых насосов будет осуществляться без разрешения на проектирование и строительство, а также без согласования с органами городского планирования, сообщает logos-press.md

Эти положения одобрил парламент на своем последнем заседании. В частности, депутаты утвердили в окончательном чтении проект поправок и дополнений к Кодексу городского планирования и строительства и Закону о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве.

Благодаря законодательным нововведениям, устраняются административные барьеры, которые тормозят развитие мощностей возобновляемой энергетики и инфраструктуры хранения энергии.

Такие установки будут включены в категорию работ, выполняемых в упрощенном порядке. Льгота будет действовать для частных домов, включая двухквартирные или таунхаусы, при монтаже на крыше, фасаде и/или на земельном участке, для жилых домов – на крыше или фасаде и только для электроснабжения мест общего пользования и для всех типов зданий, регулируемых законодательством в данной области, – на крыше или фасаде.

Работы будут выполняться на основании проектной документации, которая будет подготовлена только для электрощитового оборудования, для силового блока, а также для архитектурного блока, утвержденного специализированной архитектурно-градостроительной структурой.

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Источник
logos.press.md logologos
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