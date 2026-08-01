В Молдове расширят льготы для возобновляемой энергетики.

При монтаже фотоэлектрических панелей и тепловых насосов отчисления в Фонд основных средств (0,5% от объема инвестиций) выплачиваться не будут.

А сам монтаж фотоэлектрических панелей/тепловых насосов будет осуществляться без разрешения на проектирование и строительство, а также без согласования с органами городского планирования, сообщает logos-press.md

Эти положения одобрил парламент на своем последнем заседании. В частности, депутаты утвердили в окончательном чтении проект поправок и дополнений к Кодексу городского планирования и строительства и Закону о Национальном фонде развития системы нормативных документов в строительстве.

Благодаря законодательным нововведениям, устраняются административные барьеры, которые тормозят развитие мощностей возобновляемой энергетики и инфраструктуры хранения энергии.

Такие установки будут включены в категорию работ, выполняемых в упрощенном порядке. Льгота будет действовать для частных домов, включая двухквартирные или таунхаусы, при монтаже на крыше, фасаде и/или на земельном участке, для жилых домов – на крыше или фасаде и только для электроснабжения мест общего пользования и для всех типов зданий, регулируемых законодательством в данной области, – на крыше или фасаде.

Работы будут выполняться на основании проектной документации, которая будет подготовлена только для электрощитового оборудования, для силового блока, а также для архитектурного блока, утвержденного специализированной архитектурно-градостроительной структурой.