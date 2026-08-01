Калифорния установила новый рекорд в сфере возобновляемой энергетики.

Достижение стало частью более масштабных изменений в энергетическом секторе штата. Как отмечает Управление энергетической информации США (EIA), за первые пять месяцев 2026 года солнечная энергетика произвела в Калифорнии больше электроэнергии, чем электростанции, работающие на природном газе. Если тенденция сохранится до конца года, 2026-й станет первым годом, когда солнечная генерация обойдет газ по объему выработки в энергобалансе штата.

Одним из ключевых факторов стали системы накопления энергии. За последние годы Калифорния значительно нарастила мощности аккумуляторных хранилищ, которые позволяют сохранять избыток электроэнергии, произведённой днем, и использовать ее вечером, когда потребление остается высоким, а солнечные панели уже не работают. По словам аналитика Ember Николаса Фулгэма, именно распространение батарей стало одним из главных изменений в работе энергосистемы штата.

При подсчетах Ember учитывала только электроэнергию, произведенную на территории Калифорнии. В статистику вошли как крупные солнечные электростанции, так и панели, установленные на жилых домах и коммерческих объектах. Дополнительную роль сыграли благоприятные погодные условия: умеренные температуры позволили избежать резкого роста спроса на кондиционирование воздуха, благодаря чему солнечная генерация смогла покрыть значительную часть потребностей штата.

Эксперты отмечают, что показатели могут меняться от сезона к сезону. Однако долгосрочная тенденция остается неизменной: доля чистой энергетики в Калифорнии растет, а зависимость от ископаемого топлива постепенно сокращается. В 2018 году власти штата закрепили в законодательстве цель полностью перевести электроэнергетику на безуглеродные источники к 2045 году.