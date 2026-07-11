Белоус опровергла заявления о кризисе сбыта возобновляемой энергии в Молдове.

Депутат партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) Виктория Белоус опровергает утверждения о том, что производители возобновляемой энергии в Молдове якобы не имеют рынка сбыта для выработанной электроэнергии.

По её словам, энергию можно продавать через энергетическую биржу, а в некоторые интервалы спрос превышает предложение почти в десять раз, передает rupor.md

«В Республике Молдова существует биржа для торговли электроэнергией, и каждый производитель может продавать свою энергию на этой бирже. В период с 1 по 7 июля у нас есть дни, когда спрос на электроэнергию в пиковые часы производства в десять раз превышает предложение производителей», — заявила Белоус.

Депутат утверждает, что бывали случаи, когда некоторые производители не выставляли свою энергию на продажу, предпочитая останавливать производственные установки.

«Бывают ситуации, когда энергия не выставляется на продажу, и некоторые производители решают остановить станции. Думаю, эти экономические агенты должны обсудить этот вопрос с партнерами, которые представляют их на бирже, и прояснить, почему энергия не предлагается к продаже», — сказала парламентарий.

Виктория Белоус признала, что производство солнечной энергии сконцентрировано в солнечные часы, из-за чего развитие накопительных мощностей является ключевым решением. По её словам, правительство анализирует новые инструменты поддержки инвестиций в аккумуляторные батареи после того, как уже отменило таможенную пошлину на импорт этого оборудования.

«Надеемся в ближайшее время выступить с новостями. Пока что мы отменили таможенную пошлину на решения для хранения энергии, а коллеги из правительства анализируют и другие инструменты поддержки», — заявила Белоус.

Депутат также уточнила, что цены сделок на бирже существенно выше тех, что тиражируются в публичном пространстве.

«Цена продажи на бирже составляет не 10 или 20 банов. Предложения стартуют примерно от одного лея и могут доходить до 1,80 лея за киловатт-час», — заявила она.

Эти заявления прозвучали в контексте того, что в последние дни несколько производителей возобновляемой энергии предупредили, что они вынуждены сокращать или даже прекращать производство из-за трудностей с реализацией энергии, и заявили о риске банкротства для части инвесторов.