Тофилат: Более 50% производителей «зеленой» энергии в Молдове рискуют обанкротиться.

Более половины производителей возобновляемой энергии в Молдове могут обанкротиться из-за избытка электроэнергии, вырабатываемой в дневное время, и отсутствия мощностей для ее хранения.

Об этом предупредил эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат, пишет bani.md

В опубликованном в социальных сетях анализе Тофилат пояснил, что днем в стране производится больше «зеленой» электроэнергии, чем потребляется, а из-за нехватки аккумуляторных систем хранения часть выработки просто теряется. Так, 5 июля около 145 производителей возобновляемой энергии были вынуждены примерно на пять часов прекратить генерацию электроэнергии.

Эксперт отметил, что эта проблема характерна не только для Молдовы. В Греции в прошлом году ограничения затронули 6,6% всей произведенной «зеленой» энергии, в Испании этот показатель достигал 11%, а в Германии государство выплатило 435 млн евро компенсаций производителям, пострадавшим из-за вынужденного ограничения выработки.

По словам Тофилата, производители, которые работают по государственным схемам поддержки и составляют около 44% установленной мощности, защищены: их электроэнергия закупается по фиксированной цене, а при временном отключении они получают компенсации.

В то же время остальные производители, на долю которых приходится 56% установленной мощности (более 580 МВт) и инвестиции почти на 300 млн евро, работают на свободном рынке и не получают никакой компенсации, если вынуждены останавливать свои установки.

Эксперт предупредил, что многие из этих инвесторов выплачивают кредиты, и если они не смогут продавать произведенную электроэнергию, то рискуют потерять возможность обслуживать свои финансовые обязательства и обанкротиться.

По мнению Серджиу Тофилата, такой сценарий может серьезно ударить по энергетической безопасности Молдовы. В случае сокращения внутреннего производства стране придется импортировать больше электроэнергии из Румынии, особенно в часы пик, когда биржевые цены могут достигать 1 000 евро за МВт·ч, что значительно превышает нынешний уровень тарифов для молдавских потребителей.

В качестве решения эксперт предлагает ускорить инвестиции в системы накопления энергии и изменить механизмы государственной поддержки возобновляемой энергетики. По его мнению, это позволит производителям накапливать электроэнергию, произведенную днем, и поставлять ее в часы максимального спроса, когда цены выше. Такой подход, считает Тофилат, поможет защитить инвестиции и избежать дальнейшего роста тарифов на электроэнергию.