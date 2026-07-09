В Молдове раскрыли схему контрабанды более 600 тысяч сигарет на 1,3 млн леев.

Сотрудники управления расследований «Центр» Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет.

Сообщается, что из незаконного оборота изъято более 600 тысяч сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона леев.

По данным следствия, к преступной схеме причастны несколько мужчин в возрасте от 41 до 57 лет — жители Кишинева и северных районов страны.

При поддержке бойцов спецподразделения BPDS Fulger правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях и других местах хранения.

В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты сигареты, предназначенные для контрабанды. Как отмечают правоохранители, на партию табачной продукции отсутствовали документы, подтверждающие ее происхождение.

Расследование продолжается. В соответствии с законом все фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.