В Молдове раскрыли схему контрабанды более 600 тысяч сигарет на 1,3 млн леев
Сотрудники управления расследований «Центр» Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет.
Сообщается, что из незаконного оборота изъято более 600 тысяч сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона леев.
По данным следствия, к преступной схеме причастны несколько мужчин в возрасте от 41 до 57 лет — жители Кишинева и северных районов страны.
При поддержке бойцов спецподразделения BPDS Fulger правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях и других местах хранения.
В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты сигареты, предназначенные для контрабанды. Как отмечают правоохранители, на партию табачной продукции отсутствовали документы, подтверждающие ее происхождение.
Расследование продолжается. В соответствии с законом все фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.