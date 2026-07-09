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9 Июля 2026, 12:52
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В Молдове раскрыли схему контрабанды более 600 тысяч сигарет на 1,3 млн леев

Сотрудники управления расследований «Центр» Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет.

В Молдове раскрыли схему контрабанды более 600 тысяч сигарет на 1,3 млн леев.
В Молдове раскрыли схему контрабанды более 600 тысяч сигарет на 1,3 млн леев.

Сообщается, что из незаконного оборота изъято более 600 тысяч сигарет общей стоимостью свыше 1,3 миллиона леев.

По данным следствия, к преступной схеме причастны несколько мужчин в возрасте от 41 до 57 лет — жители Кишинева и северных районов страны.

При поддержке бойцов спецподразделения BPDS Fulger правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, в их автомобилях и других местах хранения.

В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты сигареты, предназначенные для контрабанды. Как отмечают правоохранители, на партию табачной продукции отсутствовали документы, подтверждающие ее происхождение.

Расследование продолжается. В соответствии с законом все фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
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