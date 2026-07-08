Контрабанда сигарет в регионе снижается: доля продукции из Молдовы упала на 8,7%.

Борьба с незаконным оборотом табачной продукции остается одним из приоритетов Таможенной службы Молдовы.

Благодаря постоянному анализу рисков, таможенному контролю и расследованиям ведомство предотвращает и документирует случаи контрабанды совместно с национальными и международными партнерами, передает rupor.md

Только за первые шесть месяцев 2026 года Служба уголовного преследования Таможенной службы возбудила два уголовных дела по фактам незаконного оборота табачной продукции. Была задокументирована деятельность четырех преступных группировок и установлены личности более 15 причастных лиц.

За этот же период были предотвращены многочисленные попытки незаконного вывоза сигарет из страны. Среди них — попытка перевозки более 5,5 млн сигарет, а также совместная операция с румынскими властями, в результате которой было обнаружено 550 тысяч сигарет. Кроме того, на пограничных таможенных пунктах пресечены 47 попыток незаконной перевозки табачной продукции, еще пять случаев выявили мобильные группы Таможенной службы.

Эти результаты подтверждаются и независимыми показателями рынка нелегальных сигарет в Румынии. Согласно исследованиям компании Novel Research, доля продукции, которая по методологии исследования была определена как имеющая происхождение из Республики Молдова на нелегальном рынке Румынии, снизилась с 23,8% в ноябре 2025 года до 18,3% в феврале 2026 года, а затем до 15,1% в мае 2026 года. Таким образом, за два последовательных исследования показатель уменьшился на 8,7 процентного пункта.

В то же время власти отмечают, что незаконная торговля табачными изделиями остается сложным трансграничным преступным явлением. Следствия показывают, что преступные сети часто используют маршруты через несколько стран, а внешние признаки на упаковке не всегда отражают реальное происхождение продукции.

Недавний пример, выявленный румынскими правоохранителями, показал сложность подобных схем: около 360 тысяч пачек сигарет с надписями на румынском языке были обнаружены в грузовике, который официально перевозил более 15 тонн клубники из Украины в Румынию. Сигареты были спрятаны среди груза.