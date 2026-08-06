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logos.press.md logologos
6 Августа 2026, 09:26
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В Молдове работники смогут получить 8700 леев на отдых внутри страны

В Молдове официально начала работать программа «Ваучеры на отдых», которая позволит работодателям предоставлять сотрудникам льготные сертификаты для отдыха в туристических объектах страны.

В Молдове работники смогут получить 8700 леев на отдых внутри страны.
В Молдове работники смогут получить 8700 леев на отдых внутри страны.

Максимальная стоимость ваучера в 2026 году составляет 8 700 леев — это до 50% среднемесячной заработной платы по экономике, сообщает logos-press.md

Как сообщили в министерстве культуры и минэкономики, ваучеры можно использовать исключительно для оплаты туристических услуг на территории Молдовы, преимущественно в сельской местности. Они действуют 12 месяцев со дня выдачи, не облагаются налогами, не могут быть обменены на наличные или переданы другому человеку.

Оплатить ваучером можно проживание, питание, транспорт, экскурсии и досуговые программы. При этом туристический пакет обязательно должен включать как минимум две услуги, одна из которых — проживание. Если стоимость отдыха превышает номинал ваучера, разницу оплачивает сам турист.

Власти рассчитывают, что новый механизм станет дополнительной социальной льготой для работников, поможет работодателям расширить пакет корпоративных преимуществ, а также поддержит внутренний туризм, гостиничный бизнес и развитие сельских регионов. Владельцев гостиниц, пансионатов и агропансионатов призывают присоединяться к программе через Национальный офис туризма.

Отметим, что запуск программы является частью Национальной программы развития туризма «Туризм-2029». Она предусматривает модернизацию туристической инфраструктуры, поддержку предпринимателей и продвижение туристической отрасли как одного из драйверов экономического роста страны.

Что конкретно можно оплатить ваучером?

Использовать туристический ваучер можно только в официально зарегистрированных туристических объектах, подключенных к системе. 

В этот список входят прежде всего: 

- гостевые дома; 

- агропансионы; 

- сельские гостиницы; 

- туристические комплексы. 

Ваучером также можно оплатить: 

- проживание; 

- питание; 

- транспортные услуги; 

- экскурсии; 

- развлекательные программы и досуг.

Кто уже принимает ваучеры на отдых 

В системе туристических ваучеров зарегистрированы около 30 туристических объектов: 

- Complexul Agroturistic «Zloți»; 

- «Degusto-Tour»; 

- Hanul cu Noroc; 

- Pensiunea „La Tudora”; 

- Pensiunea Poemul Plopilor;

- Pensiunea „La Ilinca”; 

- Pensiunea turistică MUZE; 

- Fishing Park; 

- Tabăra de vacanță „La Popas”; 

- La Nea Ion; 

- Complexul turistic GAGAUZ SOFRASI; 

- Casa din Lunca; 

- Castel Mimi Wine Resort; 

- Pensiunea Agroturistică Grădina Mărioarei; 

- Ograda cu Salcâmi; 

- NORD-RURAL; 

- Villa Sano; 

- Hanul lui Hanganu; 

- Pensiunea „Doi Hulubași”; 

- Vatra Dumeștilor; 

- Pensiunea „La Gura Cuptorului”; 

- Green Village; 

- Eco Resort Butuceni; 

- Complex Turistic Codru; 

- Eco-Village Văleni; 

- Vila Dorului.

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Источник
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