В Молдове работники смогут получить 8700 леев на отдых внутри страны
В Молдове официально начала работать программа «Ваучеры на отдых», которая позволит работодателям предоставлять сотрудникам льготные сертификаты для отдыха в туристических объектах страны.
Максимальная стоимость ваучера в 2026 году составляет 8 700 леев — это до 50% среднемесячной заработной платы по экономике, сообщает logos-press.md
Как сообщили в министерстве культуры и минэкономики, ваучеры можно использовать исключительно для оплаты туристических услуг на территории Молдовы, преимущественно в сельской местности. Они действуют 12 месяцев со дня выдачи, не облагаются налогами, не могут быть обменены на наличные или переданы другому человеку.
Оплатить ваучером можно проживание, питание, транспорт, экскурсии и досуговые программы. При этом туристический пакет обязательно должен включать как минимум две услуги, одна из которых — проживание. Если стоимость отдыха превышает номинал ваучера, разницу оплачивает сам турист.
Власти рассчитывают, что новый механизм станет дополнительной социальной льготой для работников, поможет работодателям расширить пакет корпоративных преимуществ, а также поддержит внутренний туризм, гостиничный бизнес и развитие сельских регионов. Владельцев гостиниц, пансионатов и агропансионатов призывают присоединяться к программе через Национальный офис туризма.
Отметим, что запуск программы является частью Национальной программы развития туризма «Туризм-2029». Она предусматривает модернизацию туристической инфраструктуры, поддержку предпринимателей и продвижение туристической отрасли как одного из драйверов экономического роста страны.
Что конкретно можно оплатить ваучером?
Использовать туристический ваучер можно только в официально зарегистрированных туристических объектах, подключенных к системе.
В этот список входят прежде всего:
- гостевые дома;
- агропансионы;
- сельские гостиницы;
- туристические комплексы.
Ваучером также можно оплатить:
- проживание;
- питание;
- транспортные услуги;
- экскурсии;
- развлекательные программы и досуг.
Кто уже принимает ваучеры на отдых
В системе туристических ваучеров зарегистрированы около 30 туристических объектов:
- Complexul Agroturistic «Zloți»;
- «Degusto-Tour»;
- Hanul cu Noroc;
- Pensiunea „La Tudora”;
- Pensiunea Poemul Plopilor;
- Pensiunea „La Ilinca”;
- Pensiunea turistică MUZE;
- Fishing Park;
- Tabăra de vacanță „La Popas”;
- La Nea Ion;
- Complexul turistic GAGAUZ SOFRASI;
- Casa din Lunca;
- Castel Mimi Wine Resort;
- Pensiunea Agroturistică Grădina Mărioarei;
- Ograda cu Salcâmi;
- NORD-RURAL;
- Villa Sano;
- Hanul lui Hanganu;
- Pensiunea „Doi Hulubași”;
- Vatra Dumeștilor;
- Pensiunea „La Gura Cuptorului”;
- Green Village;
- Eco Resort Butuceni;
- Complex Turistic Codru;
- Eco-Village Văleni;
- Vila Dorului.