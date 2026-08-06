В Молдове работники смогут получить 8700 леев на отдых внутри страны.

В Молдове официально начала работать программа «Ваучеры на отдых», которая позволит работодателям предоставлять сотрудникам льготные сертификаты для отдыха в туристических объектах страны.

Максимальная стоимость ваучера в 2026 году составляет 8 700 леев — это до 50% среднемесячной заработной платы по экономике, сообщает logos-press.md

Как сообщили в министерстве культуры и минэкономики, ваучеры можно использовать исключительно для оплаты туристических услуг на территории Молдовы, преимущественно в сельской местности. Они действуют 12 месяцев со дня выдачи, не облагаются налогами, не могут быть обменены на наличные или переданы другому человеку.

Оплатить ваучером можно проживание, питание, транспорт, экскурсии и досуговые программы. При этом туристический пакет обязательно должен включать как минимум две услуги, одна из которых — проживание. Если стоимость отдыха превышает номинал ваучера, разницу оплачивает сам турист.

Власти рассчитывают, что новый механизм станет дополнительной социальной льготой для работников, поможет работодателям расширить пакет корпоративных преимуществ, а также поддержит внутренний туризм, гостиничный бизнес и развитие сельских регионов. Владельцев гостиниц, пансионатов и агропансионатов призывают присоединяться к программе через Национальный офис туризма.

Отметим, что запуск программы является частью Национальной программы развития туризма «Туризм-2029». Она предусматривает модернизацию туристической инфраструктуры, поддержку предпринимателей и продвижение туристической отрасли как одного из драйверов экономического роста страны.

Что конкретно можно оплатить ваучером?

Использовать туристический ваучер можно только в официально зарегистрированных туристических объектах, подключенных к системе.

В этот список входят прежде всего:

- гостевые дома;

- агропансионы;

- сельские гостиницы;

- туристические комплексы.

Ваучером также можно оплатить:

- проживание;

- питание;

- транспортные услуги;

- экскурсии;

- развлекательные программы и досуг.

Кто уже принимает ваучеры на отдых

В системе туристических ваучеров зарегистрированы около 30 туристических объектов:

- Complexul Agroturistic «Zloți»;

- «Degusto-Tour»;

- Hanul cu Noroc;

- Pensiunea „La Tudora”;

- Pensiunea Poemul Plopilor;

- Pensiunea „La Ilinca”;

- Pensiunea turistică MUZE;

- Fishing Park;

- Tabăra de vacanță „La Popas”;

- La Nea Ion;

- Complexul turistic GAGAUZ SOFRASI;

- Casa din Lunca;

- Castel Mimi Wine Resort;

- Pensiunea Agroturistică Grădina Mărioarei;

- Ograda cu Salcâmi;

- NORD-RURAL;

- Villa Sano;

- Hanul lui Hanganu;

- Pensiunea „Doi Hulubași”;

- Vatra Dumeștilor;

- Pensiunea „La Gura Cuptorului”;

- Green Village;

- Eco Resort Butuceni;

- Complex Turistic Codru;

- Eco-Village Văleni;

- Vila Dorului.