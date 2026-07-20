Отдых в Вадул-луй-Водэ сравнялся с зарубежными курортами: до 12 тысяч леев за неделю.

Не все жители Молдовы могут позволить себе отдых на море, поэтому в жаркие летние дни многие выбирают Вадул-луй-Водэ. Всего в нескольких километрах от столицы пляж ежедневно принимает сотни отдыхающих.

«На море, конечно, лучше, но не все могут себе это позволить. Я, например, два дня работаю, два дня приезжаю сюда — когда мне успеть поехать на море? Здесь цены очень хорошие: и мороженое, и кофе есть», — рассказала одна из местных жительниц, передает tv8.md

«Чтобы поехать на море, нужны деньги. А здесь приехал, выпил кофе, купил детям суп — и всё хорошо», — сказала другая отдыхающая.

Особенно такой доступной альтернативой отдыха пользуются пенсионеры. Они говорят, что скромная пенсия и состояние здоровья не позволяют им путешествовать в другие страны.

«Я инвалид второй группы и получаю пенсию. Как могу — приезжаю сюда отдыхать. У меня нет зарплаты в 120 тысяч леев в месяц, чтобы куда-то ехать отдыхать», — рассказал один из местных жителей.

«За границу могут ездить молодые, я уже в возрасте, и мне тяжело. Я приезжаю сюда с внуками, нам нравится», — поделилась женщина.

«Здесь все бесплатно: дорога, отдыхаем бесплатно, еду взяла с собой — и всё. Чтобы поехать за границу, нужно много денег и далеко ехать», — сказала другая отдыхающая.

Для тех, кто приезжает на пляж всего на несколько часов, расходы остаются небольшими. Однако если речь идет о нескольких днях отдыха, затраты значительно возрастают. Иногда они становятся почти такими же, как стоимость отпуска за границей.

«Если приезжать сюда на неделю, то уже лучше поехать на море. Все равно нужно есть, пить, тратиться на бензин. Я думаю, что лучше уже Болгария или Румыния», — отметил один из отдыхающих.

«Если есть возможность, лучше всего поехать куда-то на море, потому что у нас проживание стоит очень дорого», — сказала одна из женщин.

«Здесь немного дороже: и чашка кофе, и жилье, как вы слышали. Я тоже с этим согласна. Только за вход платить тысячу кажется слишком много, особенно с нашими зарплатами», — рассказала отдыхающая.

Администраторы гостевых домов утверждают, что цены оправданы услугами, которые они предлагают туристам.

«Если клиент проживает у нас, он бесплатно может пользоваться бассейнами — у нас их три. Мы предоставляем беседку с мангалом, территорию, люди могут кататься на качелях», — рассказала администратор гостевого дома Анна Грэдинару.

За семидневный отдых в гостевом доме туристам придется заплатить от 7 тысяч леев, а стоимость может достигать 12 тысяч леев с человека в зависимости от условий проживания и включенных услуг — например, трехразового питания или доступа к бассейнам. Это сопоставимо со стоимостью недельного отдыха в некоторых европейских странах.

Например, в Греции только аренда комнаты в среднем обходится примерно в 400 евро в неделю, то есть около 8 тысяч леев.