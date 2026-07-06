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ipn
6 Июля 2026, 22:40
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Около 9 тысяч школьников уже отдохнули по муниципальным программам в Кишиневе

До конца лета их число превысит 10 тысяч, на программы выделено более 36 млн леев.

Около 9 тысяч школьников уже отдохнули по муниципальным программам в Кишиневе.
Около 9 тысяч школьников уже отдохнули по муниципальным программам в Кишиневе.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Павалой на оперативном заседании муниципальных служб, передает ipn.md

Всего летом 2026 года муниципальными программами отдыха будут охвачены более 10 тысяч школьников. На их финансирование выделено свыше 36 миллионов леев. Кроме того, 721 бесплатная путевка предназначена для детей из социально уязвимых семей.

Андрей Павалой также отметил высокие результаты выпускников муниципальных учебных заведений на национальных экзаменах. По его словам, 74 выпускника сдали экзамен на степень бакалавра со средним баллом 10, а 49 выпускников гимназий получили максимальные оценки по всем экзаменационным предметам.

В ближайшее время пройдут дополнительные сессии национальных экзаменов, а с 13 июля стартует прием документов в лицеи. В этом году набор проведут 99 учебных заведений, которые откроют 233 десятых класса общей вместимостью 5 736 мест.

Источник
ipn
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