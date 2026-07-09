В Молдове авто без техосмотра или с серьезными поломками автоматически лишат регистрации

Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении.

Новый механизм предусматривает автоматическое внесение специальной отметки в Государственный регистр транспортных средств. Это будет происходить в трех случаях: при истечении срока действия периодического техосмотра, а также при обнаружении опасных технических неисправностей во время проверки на специализированной станции или непосредственно в ходе дорожного движения. Авторами данной законодательной инициативы выступили Агентство государственных услуг и министерство внутренних дел, сообщает rupor.md

При этом законодатели предусмотрели разные сроки вступления запрета в силу:

Если у автомобиля просто истек срок действия техосмотра, его регистрация приостанавливается немедленно.

Если у машины нашли опасные неисправности (на станции или на дороге), водителю предоставляют 30 календарных дней льготного периода на устранение поломок и повторное тестирование.

В течение этих 30 дней со дня приостановления регистрации — вне зависимости от того, просрочен ли документ или обнаружен дефект — автовладельцам в виде исключения разрешается садиться за руль, но только для поездки в автосервис или на станцию техосмотра. Запрет на движение аннулируется автоматически сразу после того, как станция выдаст новый сертификат, подтверждающий исправность транспортного средства.

Новые правила также обязывают руководителей станций техосмотра предупреждать автовладельцев об истечении документов. Они должны уведомлять водителей не менее чем за 10 дней до окончания срока действия текущего техосмотра, сверяясь с данными информационной системы Autotest. Конкретный способ отправки этих извещений в ближайшее время утвердит Правительство.

Для тех, кто проигнорирует новые требования и продолжит ездить на автомобилях с приостановленной регистрацией, предусмотрены санкции. Таким водителям грозят денежные штрафы и принудительное изъятие регистрационных номерных знаков. По заявлению разработчиков проекта, данные меры необходимы для повышения безопасности на дорогах и предотвращения аварий из-за неисправного транспорта.

Дополнительно в этот проект вошли нормы, устраняющие законодательные пробелы между Законом о безопасности дорожного движения и Кодексом об образовании — профильные инициативы были объединены для совместного рассмотрения во втором чтении.