Во всех новых автомобилях ЕС станут обязательными камеры, следящие за водителем.

Система будет предупреждать автомобилиста, если он слишком долго отвлекается от дороги.

С 7 июля 2026 года все новые автомобили, впервые регистрируемые в странах Европейского союза, должны быть оснащены системой мониторинга внимания водителя. Новое требование предусмотрено европейским Регламентом по безопасности 2019/2144 и направлено на снижение числа ДТП, вызванных невнимательностью за рулем, сообщает adevarul.ro

Система под названием Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) использует инфракрасную камеру в салоне автомобиля. Она отслеживает положение головы и направление взгляда водителя. Если водитель слишком долго смотрит в сторону, автомобиль подает визуальный, звуковой или вибросигнал.

Предупреждение начинает работать при скорости около 20 км/ч. При движении со скоростью от 20 до 50 км/ч система срабатывает, если водитель отвлекается более чем на шесть секунд. На скорости свыше 50 км/ч этот порог сокращается до 3,5 секунды.

В Евросоюзе подчеркивают, что камера не используется для распознавания лиц. Законодательство запрещает применение биометрической идентификации в рамках этой системы. Данные обрабатываются непосредственно в автомобиле, не передаются третьим лицам и удаляются сразу после анализа.

ADDW стал частью пакета обязательных систем безопасности для новых автомобилей. В него также входят интеллектуальный ограничитель скорости, система экстренного автоматического торможения, ассистент удержания полосы движения и система контроля усталости водителя. По оценке Европейской комиссии, эти меры помогут сохранить более 25 тысяч жизней к 2038 году.