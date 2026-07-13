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adevarul.ro logoadevarul
13 Июля 2026, 17:38
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Во всех новых автомобилях ЕС станут обязательными камеры, следящие за водителем

Система будет предупреждать автомобилиста, если он слишком долго отвлекается от дороги.

Во всех новых автомобилях ЕС станут обязательными камеры, следящие за водителем.
Во всех новых автомобилях ЕС станут обязательными камеры, следящие за водителем.

С 7 июля 2026 года все новые автомобили, впервые регистрируемые в странах Европейского союза, должны быть оснащены системой мониторинга внимания водителя. Новое требование предусмотрено европейским Регламентом по безопасности 2019/2144 и направлено на снижение числа ДТП, вызванных невнимательностью за рулем, сообщает adevarul.ro

Система под названием Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) использует инфракрасную камеру в салоне автомобиля. Она отслеживает положение головы и направление взгляда водителя. Если водитель слишком долго смотрит в сторону, автомобиль подает визуальный, звуковой или вибросигнал. 

Предупреждение начинает работать при скорости около 20 км/ч. При движении со скоростью от 20 до 50 км/ч система срабатывает, если водитель отвлекается более чем на шесть секунд. На скорости свыше 50 км/ч этот порог сокращается до 3,5 секунды. 

В Евросоюзе подчеркивают, что камера не используется для распознавания лиц. Законодательство запрещает применение биометрической идентификации в рамках этой системы. Данные обрабатываются непосредственно в автомобиле, не передаются третьим лицам и удаляются сразу после анализа. 

ADDW стал частью пакета обязательных систем безопасности для новых автомобилей. В него также входят интеллектуальный ограничитель скорости, система экстренного автоматического торможения, ассистент удержания полосы движения и система контроля усталости водителя. По оценке Европейской комиссии, эти меры помогут сохранить более 25 тысяч жизней к 2038 году.

Источник
adevarul.ro logoadevarul
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