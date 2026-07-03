В Молдове повторно проверят восемь докторских диссертаций из-за подозрений в плагиате.

Министерство образования и исследований инициирует повторную проверку восьми докторских диссертаций, в отношении которых возникли сомнения в соблюдении академических стандартов.

Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, отметив, что впервые в истории страны научного руководителя лишили права руководить подготовкой докторских работ, передает agora.md

По словам министра, поводом для проверок стало общественное обсуждение двух ученых степеней, присужденных докторантам Государственного университета Молдовы. Министерство официально обратится в Национальное агентство по обеспечению качества в образовании и исследованиях с просьбой повторно оценить все восемь диссертаций и установить, соответствовало ли присуждение ученых степеней действующим требованиям.

Перчун также сообщил, что на этой неделе агентство впервые приняло решение лишить научного руководителя права в дальнейшем курировать докторские диссертации. Такое решение связано с выявленными нарушениями при подготовке и утверждении одной из научных работ. Министр подчеркнул, что именно научный руководитель несет основную ответственность за соблюдение принципов академической добросовестности и предотвращение плагиата.

В ведомстве заявили, что каждое дело рассматривается индивидуально, а решения принимаются исключительно на основе доказательств и в соответствии с законодательством. В агентстве подчеркнули, что повторная экспертиза не означает автоматического подтверждения или отмены ученой степени, а представляет собой новую независимую оценку, которую проводит другая экспертная комиссия. Окончательное решение по каждому случаю принимает Совет Национального агентства по обеспечению качества в образовании и исследованиях.

В ведомстве также отвергли утверждения о том, что отдельные юридические процедуры автоматически приводят к подтверждению ученых степеней, подчеркнув, что все подобные случаи проходят полноценную повторную экспертизу.