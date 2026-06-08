НОН начал проверку имущества бывшего замглавы Агентства по администрированию судебных инстанций.

Поводом стало обращение, в котором утверждается, что в 2024 году он якобы купил Mercedes стоимостью около 100 тысяч евро, передает rupor.md

В акте НОН говорится, что инспектор провел предварительную проверку и увидел признаки возможного нарушения режима декларирования имущества и личных интересов. С одной стороны, речь идет о предполагаемой существенной разнице между доходами и расходами, с другой - о приобретенном имуществе.

Инспектор проверил данные деклараций, кадастра, налоговой службы, регистра населения и системы E-Integritate. В документе указано, что по данным регистра транспортных средств, за Вырланом числится Mercedes E220D 2021 года выпуска.

НОН также ссылается на декларацию за 2023 год. В ней указаны доходы Вырлана и членов его семьи, включая зарплаты, гонорары, пожертвование в размере более 1 млн леев, а также деньги, полученные на семейных мероприятиях. В том же документе указана квартира площадью 95,8 кв. м, купленная за 2,06 млн леев, и два кредита в Moldova Agroindbank на 200 тысяч и 1,2 млн леев.

Инспектор запросил у Вырлана объяснения. По данным НОН, он представил часть пояснений и подтверждающих документов, однако их оказалось недостаточно, чтобы опровергнуть сведения из обращения.

После этого НОН решил начать полноценный контроль имущества и личных интересов Вырлана. Проверка должна установить, были ли у него финансовые возможности для выявленных имущественных изменений.