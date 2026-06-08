НОН начал проверку имущества бывшего замглавы Агентства по администрированию судебных инстанций
Национальный орган по неподкупности начал проверку имущества Петру Вырлана, бывшего заместителя директора Агентства по администрированию судебных инстанций при Министерстве юстиции.
Поводом стало обращение, в котором утверждается, что в 2024 году он якобы купил Mercedes стоимостью около 100 тысяч евро, передает rupor.md
В акте НОН говорится, что инспектор провел предварительную проверку и увидел признаки возможного нарушения режима декларирования имущества и личных интересов. С одной стороны, речь идет о предполагаемой существенной разнице между доходами и расходами, с другой - о приобретенном имуществе.
Инспектор проверил данные деклараций, кадастра, налоговой службы, регистра населения и системы E-Integritate. В документе указано, что по данным регистра транспортных средств, за Вырланом числится Mercedes E220D 2021 года выпуска.
НОН также ссылается на декларацию за 2023 год. В ней указаны доходы Вырлана и членов его семьи, включая зарплаты, гонорары, пожертвование в размере более 1 млн леев, а также деньги, полученные на семейных мероприятиях. В том же документе указана квартира площадью 95,8 кв. м, купленная за 2,06 млн леев, и два кредита в Moldova Agroindbank на 200 тысяч и 1,2 млн леев.
Инспектор запросил у Вырлана объяснения. По данным НОН, он представил часть пояснений и подтверждающих документов, однако их оказалось недостаточно, чтобы опровергнуть сведения из обращения.
После этого НОН решил начать полноценный контроль имущества и личных интересов Вырлана. Проверка должна установить, были ли у него финансовые возможности для выявленных имущественных изменений.