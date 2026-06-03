Комиссия по Vetting-у подвела итоги: 42 прокурора прошли проверку, 28 провалили
Комиссия по оценке прокуроров (Vetting) завершила проверку этической и финансовой честности 70 из 190 субъектов и кандидатов, подпадающих под действие Законов № 252/2023 и № 26/2022.
Согласно официальным данным, 42 прокурора успешно прошли аттестацию, в то время как 28 человек не смогли соответствовать строгим критериям закона, передает rupor.md
В отношении действующих прокуроров (на основании Закона № 252/2023) комиссия утвердила 38 отчетов об оценке. Еще в трех случаях процедуру прекратили, так как эти лица уже были проверены ранее в рамках других нормативных актов. В итоге внешнюю оценку рекомендовано утвердить для 27 прокуроров, а 11 отклонены.
Параллельно велась проверка кандидатов в специализированные коллегии. По ним вынесено 32 решения:
- 15 кандидатов успешно прошли проверку.
- 17 кандидатов провалили «фильтр финансовой и этической честности».
11 из 17 решений о непрохождении (в рамках Закона № 26/2022) были оспорены в Высшей судебной палате, однако все жалобы ведомство отклонило.
Процесс очистки затронул ключевые структуры прокуратуры, вызвав в некоторых из них волну увольнений:
- Антикоррупционная прокуратура: Из 33 оцененных сотрудников 23 человека прошли проверку, 10 — провалили. Еще 17 прокуроров сейчас находятся в процессе проверки. Двое отправлены на переоценку по решению Высшего совета прокуроров (ВСП). При этом 10 прокуроров предпочли уйти в отставку в законный 20-дневный срок после уведомления, а одного сотрудника уведомить не удалось.
- Генеральная прокуратура: Проверено четыре сотрудника (3 прошли, 1 провалил). Процедура продолжается в отношении восьми человек, двое ушли в отставку.
- Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS): Здесь успешно прошел проверку только один прокурор, в то время как 15 сотрудников подали в отставку сразу после получения уведомлений. Оценка продолжается для остальных 63 субъектов.
Масштаб проделанной работы подтверждается внутренней статистикой комиссии. Для проверки кандидатов эксперты направили 514 запросов на получение информации и провели 148 раундов уточняющих вопросов. Общий объем изученных материалов и личных дел уже достиг 111 961 страниц, при этом было подано 36 заявлений о продлении сроков проверки.