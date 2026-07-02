Гаврилицэ: Судя по ценам на энергоресурсы, программу компенсаций нужно продолжить.

Семьи из социально уязвимых категорий в Молдове могут получить компенсации за оплату энергоресурсов и в следующем отопительном сезоне.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, отметив, что текущая динамика цен на энергоресурсы оправдывает продолжение программы поддержки, сообщает tvrmoldova.md

«Судя по тому, как выглядят цены на энергоресурсы, я думаю, что этой зимой в определенной степени необходимо продолжить программу компенсаций», — заявил министр.

Андриан Гаврилицэ также прокомментировал применение НДС, подчеркнув, что власти стремятся сделать так, чтобы большинство граждан не воспринимали его как дополнительную финансовую нагрузку.

«Мы настаиваем на том, чтобы были приняты меры, при которых абсолютное большинство граждан не почувствует НДС как дополнительный расход, а он применялся там, где это возможно, без изменения образа жизни людей», — добавил министр.

В отопительном сезоне 2025–2026 годов правительство выделило 2,34 млрд леев на выплату компенсаций, полностью профинансировав программу из государственного бюджета. Поддержка была направлена в первую очередь уязвимым домохозяйствам, включая пенсионеров, детей, молодежь и людей с инвалидностью. Среди получателей — более 402 тысяч пенсионеров, около 353 тысяч детей и молодых людей, а также примерно 23 тысячи людей с инвалидностью.

За последние четыре года государство направило более 11 млрд леев на различные механизмы компенсаций за энергоресурсы. Программа Ajutor la contor («Помощь по счетчику») реализуется при технической поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Италии.

На данный момент власти не объявили подробностей о механизме предоставления компенсаций на отопительный сезон 2026–2027 годов.