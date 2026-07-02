theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Июля 2026, 20:16
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гаврилицэ: Судя по ценам на энергоресурсы, программу компенсаций нужно продолжить

Семьи из социально уязвимых категорий в Молдове могут получить компенсации за оплату энергоресурсов и в следующем отопительном сезоне.

Гаврилицэ: Судя по ценам на энергоресурсы, программу компенсаций нужно продолжить.
Гаврилицэ: Судя по ценам на энергоресурсы, программу компенсаций нужно продолжить.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, отметив, что текущая динамика цен на энергоресурсы оправдывает продолжение программы поддержки, сообщает tvrmoldova.md

«Судя по тому, как выглядят цены на энергоресурсы, я думаю, что этой зимой в определенной степени необходимо продолжить программу компенсаций», — заявил министр.

Андриан Гаврилицэ также прокомментировал применение НДС, подчеркнув, что власти стремятся сделать так, чтобы большинство граждан не воспринимали его как дополнительную финансовую нагрузку.

«Мы настаиваем на том, чтобы были приняты меры, при которых абсолютное большинство граждан не почувствует НДС как дополнительный расход, а он применялся там, где это возможно, без изменения образа жизни людей», — добавил министр.

В отопительном сезоне 2025–2026 годов правительство выделило 2,34 млрд леев на выплату компенсаций, полностью профинансировав программу из государственного бюджета. Поддержка была направлена в первую очередь уязвимым домохозяйствам, включая пенсионеров, детей, молодежь и людей с инвалидностью. Среди получателей — более 402 тысяч пенсионеров, около 353 тысяч детей и молодых людей, а также примерно 23 тысячи людей с инвалидностью.

За последние четыре года государство направило более 11 млрд леев на различные механизмы компенсаций за энергоресурсы. Программа Ajutor la contor («Помощь по счетчику») реализуется при технической поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и правительства Италии.

На данный момент власти не объявили подробностей о механизме предоставления компенсаций на отопительный сезон 2026–2027 годов.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте