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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 10:50
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В Молдове пособия по беременности и родам в 2027 году могут уменьшиться на тысячи леев

С 2027 года в Молдове могут измениться правила расчёта декретных пособий. Для части женщин они могут стать ощутимо ниже, прежде всего для тех, у кого нет достаточного официального трудового стажа.

В Молдове пособия по беременности и родам в 2027 году могут уменьшиться на тысячи леев.
В Молдове пособия по беременности и родам в 2027 году могут уменьшиться на тысячи леев.

При недостаточном трудовом стаже в настоящее время выплаты составляют 35% от средней зарплаты по экономике. А в будущем году это могут изменить на 35% от минимальной зарплаты, сообщает logos-press.md

Эти изменения предлагаются в проекте налоговой реформы на 2027 год.

Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике Молдовы в 2026 году составляет 15 987 леев (брутто). В то время как минимальная зарплата с 1 января 2026 года — всего 6 300 леев в месяц при полном рабочем графике в 169 часов.

В первом случае пособие составляет 6 090 леев. Во втором – 2 205 леев.

В настоящее время пособие по беременности и родам получают все застрахованные матери, вне зависимости от того, хватает ли ей собственного застрахованного стажа или стажа супруга. Если его достаточно, то выплата сейчас рассчитывается из среднемесячного дохода за последний год, причём в расчёт берут доход того супруга, который больше зарабатывает.

В будущем году предлагается изменить период расчёта среднего дохода с одного года до трёх лет. Это значит, что увеличить пособие, резко подняв зарплату перед декретом, уже не получится. Доход будет усредняться за более длительный период.

Источник
logos.press.md logologos
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