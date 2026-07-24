В Молдове после проверок уничтожили около 160 туш животных и изъяли 8 тонн мяса.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подвело итоги масштабных проверок, проведенных с 1 июня по 23 июля.

Как сообщили в ведомстве, за этот период инспекторы выявили многочисленные нарушения на фермах и бойнях, выписали десятки штрафов, ограничили перемещение сотен животных и изъяли крупную партию мяса без документов.

Всего специалисты проверили около 3 500 коммерческих и частных хозяйств, а также центров сбора и экспорта животных. Рейды проводились для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС), борьбы с незаконным убоем и недопущения на рынок продукции неизвестного происхождения.

По итогам проверок инспекторы выявили многочисленные нарушения правил идентификации и прослеживаемости животных, составили более 40 протоколов об административных правонарушениях и запретили перемещение 903 животных до установления их происхождения.

Отдельное внимание уделили бойням. В ходе инспекций были выявлены серьезные нарушения требований безопасности, из-за чего деятельность одного предприятия по убою животных была временно приостановлена.

Кроме того, 158 неидентифицированных и незарегистрированных животных, доставленных на бойни, были помещены на карантин, а затем направлены на вынужденный убой. Их туши признали непригодными для употребления в пищу и уничтожили.

Также под арест попала партия около 8 тонн мяса овец и коз, поскольку владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение животных.

В ANSA заявили, что проверки продолжатся совместно с органами местной власти для предотвращения новых нарушений.