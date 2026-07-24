theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Июля 2026, 16:18
4 485
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове после проверок уничтожили около 160 туш животных и изъяли 8 тонн мяса

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) подвело итоги масштабных проверок, проведенных с 1 июня по 23 июля.

В Молдове после проверок уничтожили около 160 туш животных и изъяли 8 тонн мяса.
В Молдове после проверок уничтожили около 160 туш животных и изъяли 8 тонн мяса.

Как сообщили в ведомстве, за этот период инспекторы выявили многочисленные нарушения на фермах и бойнях, выписали десятки штрафов, ограничили перемещение сотен животных и изъяли крупную партию мяса без документов.

Всего специалисты проверили около 3 500 коммерческих и частных хозяйств, а также центров сбора и экспорта животных. Рейды проводились для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС), борьбы с незаконным убоем и недопущения на рынок продукции неизвестного происхождения.

По итогам проверок инспекторы выявили многочисленные нарушения правил идентификации и прослеживаемости животных, составили более 40 протоколов об административных правонарушениях и запретили перемещение 903 животных до установления их происхождения.

Отдельное внимание уделили бойням. В ходе инспекций были выявлены серьезные нарушения требований безопасности, из-за чего деятельность одного предприятия по убою животных была временно приостановлена.

Кроме того, 158 неидентифицированных и незарегистрированных животных, доставленных на бойни, были помещены на карантин, а затем направлены на вынужденный убой. Их туши признали непригодными для употребления в пищу и уничтожили.

Также под арест попала партия около 8 тонн мяса овец и коз, поскольку владельцы не смогли предоставить документы, подтверждающие происхождение животных.

В ANSA заявили, что проверки продолжатся совместно с органами местной власти для предотвращения новых нарушений.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте