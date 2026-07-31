В Молдове появится новый профессиональный праздник — День тренера.

В Молдове впервые появится профессиональный день, посвященный тренерам. Парламент принял постановление об учреждении Дня тренера, который будет отмечаться ежегодно 25 сентября.

Новый профессиональный праздник призван признать вклад тренеров в развитие спорта и подготовку новых поколений спортсменов. Инициатива также направлена на то, чтобы подчеркнуть их роль во всех спортивных направлениях — от профессионального спорта и подготовки детей и юниоров до паралимпийского и массового спорта, а также спортивных мероприятий на уровне местных сообществ, пишет realitatea.md

Согласно документу, учреждение Дня тренера также призвано повысить престиж профессии, стимулировать непрерывное профессиональное развитие и мотивировать молодежь выбирать карьеру в этой сфере.

В этот день могут проводиться церемонии награждения тренеров, спортивные соревнования и мероприятия, конференции, семинары, образовательные программы, информационные кампании и другие мероприятия, направленные на популяризацию профессии. Их будут организовывать спортивные учреждения совместно с государственными органами, спортивными федерациями, учебными заведениями и другими профильными организациями.

Дата 25 сентября была выбрана в соответствии с Международным днем тренера, который отмечается на международном уровне, а также с проведением Европейской недели спорта под эгидой Европейской комиссии.

День тренера будет иметь профессиональный и символический характер. При этом 25 сентября не станет выходным днем. Постановление вступит в силу после публикации в «Официальном мониторе Республики Молдова».