В Молдове появится единая система учета домашних животных.

В течение ближайших двух лет правительство планирует создать национальный реестр, в который будут включаться данные об идентифицированных и зарегистрированных животных.

Создание такой базы предусмотрено новым законом о защите домашних животных. Необходимость введения единого учета связана с отсутствием до настоящего времени общей национальной системы регистрации питомцев, а также с проблемой роста количества бездомных животных, пишет rupor.md

Согласно информации Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, новый нормативный акт предусматривает обязательную идентификацию и регистрацию домашних животных, а также разработку национальной программы по управлению популяцией животных без владельцев.

Закон также предполагает расширение сети региональных приютов и введение специальных правил содержания собак пород, которые считаются потенциально опасными.

Ответственность за бездомных животных возложат на местные власти

ANSA отмечает, что регулирование ситуации с бездомными животными остается задачей органов местного публичного управления. Местные советы должны организовывать отлов бездомных собак и утверждать правила их содержания.

При этом агентство будет отвечать за ветеринарный контроль, соблюдение санитарных норм, состояние здоровья животных и профилактику распространения инфекционных заболеваний.

По данным ANSA, основными причинами увеличения числа бездомных животных являются отказ владельцев от питомцев, неконтролируемое размножение, недостаточное количество официальных приютов, отсутствие постоянных программ стерилизации и низкий уровень ответственности владельцев.

В ведомстве считают, что решить проблему можно только при совместной работе центральных властей, местных администраций, ветеринарных служб и неправительственных организаций.

Бездомные животные остаются вопросом общественной безопасности

Проблема имеет не только социальный, но и санитарный аспект. По данным ANSA, в период с 2021 по 2026 год в Молдове было зарегистрировано 191 очаг бешенства среди домашних и диких животных.

Для ограничения распространения заболевания проводятся кампании вакцинации собак против бешенства, а также программы пероральной вакцинации лис, которые являются основным природным носителем вируса среди диких животных.

В Кишиневе насчитываются тысячи бездомных животных

В муниципии Кишинев вопросами регулирования численности бездомных животных занимается муниципальное предприятие «Надзор и защита животных».

По данным учреждения, в столице сейчас насчитывается примерно 5–6 тысяч бездомных животных. За прошлый год были отловлены 858 животных, из которых 750 прошли стерилизацию и вакцинацию. Однако количество усыновлений остается низким — зафиксировано всего 49 случаев.

За последний год в Кишиневе поступило 402 обращения, связанные с агрессивными животными или инцидентами с участием бездомных собак. Все обращения были рассмотрены, а приоритет отдавался ситуациям, которые представляли угрозу для безопасности людей.

Муниципальный приют располагает примерно 850 местами. Однако эта вместимость считается достаточной только на пределе нынешних потребностей, поэтому в первую очередь туда принимают животных с медицинскими проблемами и агрессивных собак.

Параллельно в столице применяется программа CSVR — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в среду обитания. Также проводятся субсидированные кампании по стерилизации и микрочипированию домашних питомцев, а владельцев информируют о правилах ответственного содержания животных.