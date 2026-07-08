Молдова – единственная страна Европы с преобладающим сельским населением.

Всего в 60 странах мира из 197 доля населения, проживающего в сельской местности, превышает долю городского. К ним относится и Молдова, в которой 56,4% жителей живут вне городов.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщает logos-press.md

При этом Молдова является единственной страной в Европе, в которой в сёлах и коммунах живёт людей больше, чем в городах и муниципиях.

Большинство таких стран находится в Африке к югу от Сахары, небольшое количество сохранилось в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Океании и Карибском бассейне.

В целом же доля сельского населения в мире сократилась с примерно двух третей в 1960 году до около 43% сегодня. Правда, наши ближайшие соседи недалеко ушли от нас.

В Румынии доля сельского населения составляет 45,12%, а вот в Украине – только 29,72%.

Интересно, что в списке есть 7 стран, в которых вообще нет не городских жителей. Это Бермуды, Гибралтар, Гонконг, Кувейт, Макао, Монако и Сингапур.