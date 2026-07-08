theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
8 Июля 2026, 10:23
5 364
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова – единственная страна Европы с преобладающим сельским населением

Всего в 60 странах мира из 197 доля населения, проживающего в сельской местности, превышает долю городского. К ним относится и Молдова, в которой 56,4% жителей живут вне городов.

Молдова – единственная страна Европы с преобладающим сельским населением.
Молдова – единственная страна Европы с преобладающим сельским населением.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщает logos-press.md

При этом Молдова является единственной страной в Европе, в которой в сёлах и коммунах живёт людей больше, чем в городах и муниципиях. 

Большинство таких стран находится в Африке к югу от Сахары, небольшое количество сохранилось в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Океании и Карибском бассейне. 

В целом же доля сельского населения в мире сократилась с примерно двух третей в 1960 году до около 43% сегодня. Правда, наши ближайшие соседи недалеко ушли от нас. 

В Румынии доля сельского населения составляет 45,12%, а вот в Украине – только 29,72%. 

Интересно, что в списке есть 7 стран, в которых вообще нет не городских жителей. Это Бермуды, Гибралтар, Гонконг, Кувейт, Макао, Монако и Сингапур.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте