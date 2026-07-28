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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 10:35
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В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения

В Молдове планируется повышение тарифов на оформление паспортов и водительских удостоверений из-за роста затрат на производство новых документов.

В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения.
В Молдове подорожают паспорта и водительские удостоверения.

Об этом сообщает Bani.md, ссылаясь на проект постановления, который будет рассмотрен на заседании правительства 29 июля, пишет rupor.md

Согласно проекту, подготовленному Агентством публичных услуг (ASP), стоимость обычного паспорта вырастет с 650 до 790 леев, а оформление документа в день обращения обойдется в 2 530 леев вместо нынешних 2 080 леев. Эти тарифы вступят в силу 30 сентября 2026 года одновременно с переходом на паспорта нового образца. Стоимость выдачи и замены водительских удостоверений также увеличится: стандартная услуга подорожает с 420 до 440 леев, а оформление в день обращения составит 2 640 леев против прежних 2 120 леев. Новые расценки на водительские права начнут действовать сразу после официальной публикации документа.

Авторы законодательной инициативы объясняют необходимость пересмотра цен удорожанием расходных материалов: бланки для паспортов выросли в цене на 56%, а для водительских удостоверений — на 65%. Дополнительным фактором стало сокращение спроса на услуги ASP на 7% в первом квартале 2026 года, что привело к снижению доходов ведомства.

Источник
rupor.md logorupor
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