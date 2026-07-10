В Молдове почти половина семей воспитывает только одного ребенка.

Молдова переживает беспрецедентный демографический кризис. Уже почти три десятилетия страна находится в состоянии устойчивого сокращения населения, сопровождающегося старением, низкой рождаемостью и массовой эмиграцией.

Об этом заявил демограф Валериу Саинсус, сообщает Radio Moldova.

По его словам, Молдова вступила в «постдемографический» этап развития, который характеризуется не только серьезными структурными изменениями, но и скрытыми процессами, последствия которых будут ощущаться еще долгие годы.

«Мы уже почти три десятилетия живем в условиях, когда естественный прирост населения равен нулю или имеет отрицательные значения. Это создает для нас самые серьезные проблемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Именно на это должна быть направлена государственная политика, если мы хотим добиться демографического равновесия», — заявил эксперт.

По словам Саинсуса, решение семей откладывать рождение детей или ограничиваться одним ребенком связано как с экономическими причинами, так и с изменением общественных взглядов. Сегодня почти половина семей в Молдове воспитывает только одного ребенка.

Эксперт также отметил, что эмиграция затронула сразу два поколения — родителей и их детей. При этом сейчас на родину возвращается лишь примерно один из десяти эмигрантов.

По мнению демографа, европейская интеграция может способствовать возвращению диаспоры, однако решающим фактором останутся реальные изменения внутри страны.

«Несмотря на то, что мы потеряли из-за миграции два поколения — поколение родителей и поколение детей, их возвращение может стать новым источником развития как с точки зрения времени, так и экономики. При этом мигранты — очень чувствительная категория населения. Если они почувствуют изменения внутри страны, они неизбежно вернутся», — сказал Саинсус.

Говоря о старении населения, эксперт подчеркнул, что этот процесс имеет не только отрицательные стороны. По его словам, сохранение пожилых людей в трудовой деятельности может принести экономическую пользу, однако система здравоохранения и социальной защиты должна адаптироваться к новым демографическим реалиям.

«Часто, говоря о демографическом старении, внимание уделяют только проблемам, забывая о преимуществах. Старение населения означает и то, что люди могут дольше оставаться экономически активными», — отметил он.

Саинсус добавил, что после достижения пенсионного возраста в Молдове продолжают работать лишь около одного из четырех граждан.

«Демографическое старение — это также взаимодействие поколений, которое позволяет передавать опыт старших молодым», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если раньше депопуляция была вызвана главным образом внутренним демографическим кризисом, то сегодня основной причиной сокращения населения стала эмиграция.

Согласно окончательным результатам переписи населения 2024 года, опубликованным Национальным бюро статистики в августе 2025 года, численность населения страны сократилась примерно на 13,6% по сравнению с переписью 2014 года. Средний возраст жителей увеличился с 37,5 до 40,6 года, а доля людей в возрасте 65 лет и старше выросла с 11,3% до 18,2% населения.

По данным Бюро статистики, численность населения на территории, контролируемой властями в Кишиневе, продолжает снижаться с 1989 года, когда в республике проживали около 3,6 млн человек. По предварительным итогам переписи 2024 года этот показатель составил 2 млн 401,2 тыс. человек.

Индекс демографической нагрузки — число людей нетрудоспособного возраста на каждые 100 человек трудоспособного населения — вырос с 62 до 79.