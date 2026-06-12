В Молдове более 200 детей обращались на телефон доверия из-за суицидальных мыслей.

Как сообщила руководитель службы Дина Сырбу, чаще всего за поддержкой обращаются сами дети. С января по май текущего года от несовершеннолетних поступило 1839 звонков, тогда как от взрослых — 1210. Для сравнения, годом ранее было зафиксировано 1168 обращений от детей и 775 — от взрослых, пишет locals.md со ссылкой на radiochisinau.md

Основными причинами звонков остаются трудности в общении с родителями, родственниками и сверстниками, а также эмоциональные проблемы — чувство одиночества, тревога и подавленность.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает количество обращений, связанных с суицидальными мыслями и намерениями. Только в 2025 году на горячую линию поступило 203 таких звонка. По словам Дины Сырбу, это свидетельствует о серьёзных эмоциональных переживаниях, о которых многие дети не решаются говорить открыто.

Кроме того, в прошлом году служба получила 63 обращения от несовершеннолетних, жаловавшихся на депрессивные состояния и апатию. Также специалисты отмечают рост числа случаев, связанных с расстройствами пищевого поведения — за год было зарегистрировано 27 подобных обращений.

В период выпускных экзаменов дети нередко звонят из-за стресса, связанного с учёбой и успеваемостью. Всё чаще за консультациями обращаются и родители, стремящиеся лучше понять поведение подростков накануне экзаменационной сессии.

Сотрудники службы также рассматривают обращения, касающиеся нарушения прав ребёнка. Чаще всего речь идёт о домашнем насилии, конфликтах и буллинге в школах, пренебрежении интересами детей, а также проблемах, возникающих в интернете.

Телефон доверия 116-111 работает бесплатно и конфиденциально. На звонки отвечают психологи и профильные специалисты, которые оказывают эмоциональную поддержку и при необходимости направляют заявителей в компетентные службы.