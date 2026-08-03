В Молдове почти 460 детей отравились химическими веществами с начала года.

Об этом сообщило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ). В большинстве случаев причиной становятся случайное проглатывание моющих средств, бытовой химии и лекарств.

Основная часть таких происшествий происходит дома, а чаще всего пострадавшими оказываются дети до четырех лет. Среди пациентов есть и младенцы, попадающие к врачам из-за передозировки лекарственными препаратами, передает tvrmoldova.md

Специалисты предупреждают, что случайное употребление едких химических веществ может привести к тяжелым повреждениям пищевода и серьезным нарушениям глотания. Последствия могут сохраняться в течение многих лет или даже всей жизни. Во многих случаях детям требуется повторное лечение для восстановления функции глотания.

Подростки также попадают в больницу, главным образом после преднамеренного приема лекарств. Более 85% таких пациентов — девочки и девушки.

По данным НАОЗ, 42% случаев отравлений происходят дома и в основном затрагивают детей в возрасте от 1 до 4 лет. Около 59% случаев были отнесены к отравлениям средней степени тяжести, 33% — к легким, а 8% — к тяжелым.

Специалисты призывают родителей хранить лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах, в оригинальной упаковке, а при малейшем подозрении на отравление немедленно обращаться за медицинской помощью. По их словам, профилактика остается самым эффективным способом предотвращения подобных случаев.