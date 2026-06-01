С 24 июня в Молдове запрещено курить на пляжах, остановках и балконах.

Список мест, где запрещено употребление табачных и никотиновых изделий, расширяется. Новые положения вступают в силу с 24 июня.

Ограничения распространяются как на традиционные табачные изделия, так и на электронные сигареты, устройства для нагревания табака и другие продукты, выделяющие токсичные аэрозоли, сообщает agora.md

Курение и использование никотиновых изделий будет запрещено на спортивных площадках, в зоопарках, аквапарках, на территориях бассейнов, пляжах, в подземных пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта, а также на площадках посадки и высадки пассажиров.

Кроме того, новые нормы более чётко регулируют запреты на курение в многоквартирных домах. Так, употребление табачных и никотиновых изделий будет запрещено в подъездах, коридорах, кабинах лифтов, других местах общего пользования жилых домов и хозяйственных построек, а также на балконах квартир и общежитий.

Отдельное изменение касается запрета курения и вейпинга ближе чем в 10 метрах от входов в общественные здания.

Расстояние будет измеряться по прямой линии, независимо от наличия заборов или других препятствий. Это сделано для исключения разночтений и обеспечения единообразного применения закона. Запрет также распространяется на зоны возле открытых окон и вентиляционных систем.

Кроме того, запрещаются никотиновые пакетики для орального употребления, включая содержащие синтетический никотин. Электронные никотиновые устройства будут подпадать под более строгие требования в части безопасности и информирования потребителей, уточнили в Министерстве здравоохранения.

Также вводится единый знак запрета курения, который будет распространяться на все виды продукции: обычные сигареты, электронные сигареты, устройства для нагревания табака и кальяны.

За курение в запрещённых местах предусмотрен штраф от 1 750 до 2 250 леев или неоплачиваемые общественные работы сроком от 40 до 60 часов.

За допущение курения в помещениях, местах и транспортных средствах общественного пользования должностным лицам грозит штраф от 10 500 до 12 000 леев, юридическим лицам — от 13 500 до 15 000 леев с возможной приостановкой деятельности, а физическим лицам в случае разрешения курения в общественном транспорте — от 3 900 до 4 500 леев.

Желающим отказаться от курения рекомендуют обратиться за специализированной помощью. Бесплатную консультацию можно получить по горячей линии Республиканского наркологического диспансера: 0 800 10001.