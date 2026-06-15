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unimedia.info logounimedia
15 Июня 2026, 11:47
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Фестиваль в Кишинёве вызвал критику из-за шума рядом с больницами

Фестиваль Născut în Moldova, организованный на стадионе «Динамо» в Кишинёве, вызвал резкую реакцию общественности.

Фестиваль в Кишинёве вызвал скандал из-за шума рядом с больницами.
Фестиваль в Кишинёве вызвал скандал из-за шума рядом с больницами.

Причиной недовольства стал сильный шум, который продолжался до поздней ночи, несмотря на то, что мероприятие проходило в непосредственной близости от Городской детской клинической больницы №1 и Института скорой помощи, сообщает unimedia.info 

В этой связи омбудсмен по правам человека Чеслав Панько и омбудсмен по правам ребёнка Василе Корой выступили с публичным обращением к организаторам и компетентным органам. Они заявили, что шум может нарушать право пациентов на здоровье, включая детей и взрослых, находящихся на лечении.

В заявлении подчёркивается необходимость соблюдения баланса между правом на проведение культурных мероприятий и правом пациентов на отдых и тишину. Омбудсмены призвали власти обеспечить контроль за соблюдением этих норм.

Критика прозвучала и от бывшего премьер-министра Иона Кику, который заявил, что организация такого мероприятия рядом с детской больницей является безответственным шагом. Он также призвал полицию срочно вмешаться и остановить «это безумие».

В соцсетях также появились многочисленные жалобы жителей близлежащих районов. По их словам, шум был настолько сильным, что его было слышно даже в жилых кварталах, а некоторые отмечали, что были напуганы домашние животные.

Один из жителей отметил, что складывалось впечатление непродуманной организации мероприятия.

Другие жаловались, что звук был настолько мощным, что напоминал непрерывный шум поезда, который продолжался до поздней ночи.

Отдельные очевидцы выразили обеспокоенность тем, что рядом находятся больницы, где в этот момент находились младенцы и тяжелобольные пациенты.

Фестиваль проходил 13–14 июня на стадионе «Динамо» в столице.

Источник
unimedia.info logounimedia
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