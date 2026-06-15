Эмиль Чебан: Мне неизвестно о жалобах из-за фестиваля возле больниц.

По словам чиновника, он намерен изучить ситуацию, подтвердив при этом, что организация мероприятия была согласована с Министерством здравоохранения, передает ziar.md

«Я только вчера вернулся из командировки и не читал об этом недовольстве. Сейчас попрошу предоставить мне информацию и посмотрю, какова ситуация. Когда организовывался фестиваль, организаторы направили нам официальное письмо. Мы обсудили ряд моментов таким образом, чтобы не беспокоить или как можно меньше беспокоить пациентов. (...) Они согласовали мероприятие с Министерством здравоохранения, а я, соответственно, согласовал его с директором учреждения», — заявил Эмиль Чебан.

При этом министр не уточнил, идёт ли речь о директоре Муниципальной детской клинической больницы №1 Алене Ротарь или о руководителе Института скорой медицинской помощи Диане Маня.

Также глава Минздрава сообщил, что ему неизвестно, поступали ли жалобы от пациентов двух медицинских учреждений.

«Мне неизвестно о наличии таких жалоб. Впервые слышу об этом от вас. Я изучу вопрос и затем дам комментарий», — отметил министр.

Напомним, фестиваль Născut în Moldova проходил 13–14 июня на стадионе «Динамо». Часть пользователей социальных сетей положительно оценила мероприятие за продвижение национальных ценностей, однако другие подвергли критике выбор площадки, назвав её неподходящей для проведения масштабного музыкального события.

Ситуация привлекла внимание Народного адвоката Молдовы Чеслава Панько и Народного адвоката по правам ребёнка Василе Короя. Омбудсмены призвали организаторов и власти проявлять ответственность, подчеркнув, что проведение фестиваля в непосредственной близости от двух больниц может негативно сказаться на праве пациентов — как детей, так и взрослых — на охрану здоровья.

Ранее организаторы фестиваля сообщили изданию ZdGust, что проводили прямые консультации и согласования с медицинскими учреждениями и профильными органами, включая Министерство здравоохранения. По их словам, по итогам этих обсуждений были внедрены дополнительные меры для минимизации воздействия мероприятия на окружающую территорию.

Организаторы также заявили, что по просьбе Детской муниципальной больницы соблюдался «тихий час» с 12:00 до 14:00, уровень шума не превышал установленных законодательством норм, а пиротехнические эффекты и другие элементы программы, способные создавать громкие звуки, были полностью исключены.

По словам представителей фестиваля, выбор площадки оказался сложной задачей, поскольку инфраструктура Кишинёва предоставляет ограниченное количество мест для проведения культурных мероприятий такого масштаба, а большинство доступных площадок расположены рядом с жилыми кварталами или общественными учреждениями.