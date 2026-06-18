В Молдове планируют отменить дни отпуска за выслугу лет.

Действующая система исчисления отпусков в календарных днях будет заменена на систему рабочих дней.

Это изменение обусловлено тем, что при текущем подходе продолжительность фактического отдыха варьируется в зависимости от включения в него выходных и праздничных дней. Такой проект разработало министерство труда и социальной защиты, пишет logos-pres.md

Переход на рабочие дни предполагает, что из продолжительности отпуска будут вычитаться исключительно дни, в которые работник обязан был выполнять свои трудовые обязанности. При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составит не менее 22 рабочих дней. Аналогичный подход — расчет в рабочих днях — будет применяться и к дополнительным отпускам, включая отпуск по усыновлению (до 71 рабочего дня), отпуск по отцовству (15 рабочих дней) и другие категории.

В части организации отдыха вводится правило, согласно которому одна из частей ежегодного отпуска должна составлять не менее двух недель рабочих дней непрерывно.

Для работников бюджетного сектора предлагается пересмотреть систему предоставления дополнительных отпусков. Проект предусматривает отмену дней отдыха, предоставляемых в настоящее время исключительно на основании выслуги лет. Как отмечается в проекте, данная мера обоснована необходимостью обеспечения бюджетно-финансовой дисциплины и сокращения долгосрочных финансовых рисков, связанных с накоплением значительных остатков неиспользованных отпусков, которые требуют оплаты из государственного бюджета. По оценкам, меры, предложенные для категории государственных служащих со специальным или общим статусом, позволят оптимизировать расходы до 5% от фонда оплаты труда.

Проект закона подлежит утверждению Правительством, после чего будет направлен в Парламент для проведения дебатов и принятия.