Молдова и партнеры ЕС обсудили развитие транспортных коридоров в Дунайском регионе.

Республика Молдова принимает участие в координации европейских усилий по укреплению транспортной инфраструктуры и логистических маршрутов в Дунайско-Черноморском регионе.

На встрече в рамках инициативы ЕС Solidarity Lanes обсуждались меры по повышению устойчивости транспортной сети, развитию альтернативных маршрутов через Молдову и Румынию, а также обеспечению бесперебойных грузоперевозок в условиях сохраняющихся угроз безопасности, передает logos-pres.md

Представители министерства инфраструктуры и регионального развития приняли участие в заседании Quad Meeting, посвященном вопросам координации транспортной политики в регионе Дуная и Черного моря.

Участники встречи рассмотрели влияние ситуации в сфере безопасности на международные перевозки и логистические цепочки, механизмы оперативного обмена информацией в случае инцидентов, затрагивающих транспортную инфраструктуру, а также меры по предупреждению экологических последствий возможных атак на портовые объекты.

Альтернативные маршруты через Молдову

Одной из ключевых тем стало обновление Плана действий по Дунаю 2.0 (Danube Action Plan 2.0), включая подготовку транспортной инфраструктуры к зимнему сезону 2026–2027 годов.

Отдельное внимание участники уделили развитию альтернативных железнодорожных маршрутов через Республику Молдова и Румынию, которые рассматриваются как важный элемент обеспечения непрерывности грузоперевозок и повышения устойчивости региональной логистики.

Также обсуждались вопросы доступа к дунайским портам, состояния автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, а также координации работ по обслуживанию судоходства на Дунае.

В ходе встречи стороны подтвердили намерение укреплять взаимодействие между профильными ведомствами, совершенствовать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации и расширять использование информационной системы PRIMUS для обмена данными и координации действий.

Как отмечают в министерстве инфраструктуры и регионального развития, участие Молдовы в инициативе Solidarity Lanes направлено на дальнейшую интеграцию национальной транспортной системы в европейскую сеть и повышение устойчивости международных логистических коридоров.