На рынках Молдовы появились местные арбузы: цены стартуют от 13 леев за килограмм.

На рынках Молдовы появились первые молдавские арбузы и дыни. Фермеры уже продают урожай не только на рынках, но и прямо у бахчей вдоль трасс.

По словам сельхозпроизводителей, в этом году урожай оказался богаче, чем в прошлом, а с увеличением предложения цены на бахчевые будут постепенно снижаться. Сейчас арбузы стоят около 13 леев за килограмм, пишет tvrmoldova.md

В селе Тодирешты Новоаненского района насчитывается около десяти производителей бахчевых культур. Большинство из них оборудовали торговые точки прямо возле своих бахчей, где и продают урожай.

Одни покупатели доверяют рекомендациям продавцов при выборе арбуза, другие предпочитают самостоятельно проверять, насколько он спелый и сладкий.

Сейчас арбузы продаются примерно по 13 леев за килограмм, а дыни — по 25 леев за килограмм. По словам производителей, с массовым поступлением урожая на рынок цены станут ниже.

Фермеры уверяют, что бахчевые созрели естественным образом и получили все необходимые условия для роста.

По данным Национального агентства общественного здоровья, за последние пять лет в Молдове не было зарегистрировано ни одного случая отравления арбузами. Специалисты отмечают, что плохое самочувствие после их употребления нередко ошибочно связывают с нитратами. В действительности, как указывает Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, наибольшую опасность представляют бактерии Salmonella и E. coli.