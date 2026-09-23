В Молдове планируют обновить законодательство об интеграции иностранцев.

Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку предложит рассмотреть соответствующий законопроект в первом чтении.

Документ разработан Министерством внутренних дел и предусматривает изменения в нескольких нормативных актах. Цель инициативы — адаптировать законодательство к изменениям в сфере миграции и убежища, а также сделать механизмы интеграции более доступными и эффективными, передает rupor.md

Одним из нововведений станет создание межведомственной рабочей группы по включению иностранцев в программы и меры интеграции. В нее войдут представители центральных и местных органов власти и других профильных учреждений.

Группа будет оценивать индивидуальные потребности иностранцев и сможет участвовать в разработке индивидуальных планов интеграции, прежде всего в сложных случаях или когда речь идет о людях с особыми потребностями. Также рабочая группа будет регулярно оценивать процесс интеграции, выявлять проблемы и планировать совместные действия различных учреждений.

Проект предусматривает и объединение занятий по социокультурной адаптации с курсами начального изучения румынского языка.

При этом предлагается отменить денежную помощь, которая сейчас предоставляется просителям убежища. Власти объясняют это тем, что их основные потребности уже покрываются другими предусмотренными законодательством механизмами — в частности, в части проживания, питания, одежды и других материальных средств для просителей убежища, не имеющих средств к существованию.

Иностранцы, имеющие вид на жительство, смогут стать членами сберегательно-кредитных ассоциаций. Сейчас такое право предоставлено гражданам Молдовы и лицам без гражданства.

Еще одно изменение касается людей, находящихся под публичной опекой. Им будет предоставляться экстренная юридическая помощь путем назначения дежурного адвоката. Лица, которые обращаются за признанием статуса апатрида, получат доступ к юридической помощи независимо от уровня дохода.

Получатели временной защиты будут включены в категорию лиц, имеющих право на меры содействия занятости, в том числе на пособие по безработице. При этом участие в таких программах не приведет автоматически к потере статуса, если документ о пребывании истек в период действия этих мер.

Большинство положений законопроекта планируется ввести в действие с 1 января 2027 года. Исключение составят нормы, связанные с новым законом о допуске, пребывании и надзоре за иностранцами — они должны начать действовать с 1 июня 2027 года.

В настоящее время доступ иностранцев к мерам интеграции обеспечивается через Центры интеграции иностранцев при Генеральном инспекторате по миграции.

В прошлом году за такими мерами обратились 162 человека. Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 100 человек. Еще 18 заявителей были гражданами Российской Федерации, четыре — Турции.