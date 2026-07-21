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logos.press.md logologos
21 Июля 2026, 21:04
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В Молдове пересмотрят нормы ответственности за производственные дефекты

Круг лиц, виновных в причиненном ущербе, расширится, в том числе за счет цифровизации экономики.

В Молдове пересмотрят нормы ответственности за производственные дефекты.
В Молдове пересмотрят нормы ответственности за производственные дефекты.

Помимо непосредственно производителей продукции, в него войдут изготовители компонентов, импортеры, уполномоченные представители, поставщики логистических услуг, дистрибьюторы, а также операторы онлайн-платформ и лица, изменившие продукцию после ее выпуска на рынок, передает logos-pres.md

В разъяснениях к проекту отмечается, что в Молдове ежегодно поступает несколько сотен жалоб на некачественные товары, из которых более 40% — на продукцию с дефектами  или не соответствующую требованиям. 

С учетом особенностей цифровой экономики 

Подчеркивается также, что действующее законодательство не учитывает особенности цифровой экономики. Поэтому решено распространить закон на программное обеспечение, цифровые производственные файлы, связанные цифровые сервисы и обновления программного обеспечения. Эти и другие положения законодательства могут вступить в силу с 2028 года.  

Предложения о корректировке норм Гражданского кодекса разработаны Министерством экономического развития и цифровизации.  

Как ожидается, они повысят уровень защиты потребителей, обеспечат соответствие молдавского законодательства европейскому и создадут более предсказуемые правила для бизнеса. Кроме того, предложено расширить и перечень случаев, подлежащих возмещению. 

Помимо компенсации за ущерб жизни, здоровью и имуществу, потребители смогут затребовать ее за уничтожение или повреждение данных, используемых в личных целях, а также за психологический вред, подтвержденный документально. Предлагается также облегчить бремя доказывания дефектов со стороны потребителей, когда получение доказательств затруднено. 

При этом вводится обязанность раскрывать доказательства с условием сохранения коммерческой тайны. 

Сохраняется и трехлетний срок исковой давности, и десятилетний срок предъявления требований после вывода продукции на рынок. Но для случаев, когда последствия вреда здоровью проявляются позже, предложено ввести специальный срок в 25 лет.

Источник
logos.press.md logologos
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