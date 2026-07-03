Во Франции отзывают сотни Dacia Bigster и Duster из-за дефекта подвески.

Dacia Bigster, румынский внедорожник, вышедший на рынок в начале прошлого года, успешно стартовал во Франции: к 30 июня 2026 года было зарегистрировано 25 825 автомобилей.

Однако теперь части владельцев этих машин придется посетить сервисные центры, сообщает libertatea.ro

Компания официально объявила сервисную кампанию под кодом 0F8W, которая касается моделей Bigster и Duster 3. Всего во Франции в авторизованные сервисы будут приглашены 477 автомобилей.

Причиной отзыва стала возможная несоответствующая геометрия задних пружин подвески. На некоторых Bigster и Duster 3 были установлены детали неправильного размера.

Из-за этого существует риск, что одна из задних пружин — левая или правая — может сломаться, что приведет к проседанию автомобиля. Кроме того, не исключено отделение элементов подвески и их падение на проезжую часть, что может создать опасность для других участников дорожного движения.

По информации отдела коммуникаций Renault Group, ни одного случая неисправности у клиентов зарегистрировано не было, однако компания сочла необходимым провести отзыв в целях безопасности. Подобные кампании направлены прежде всего на предотвращение возможных рисков, а не на устранение проблем с надежностью автомобилей.

Как будет устранен дефект

Ремонт заключается в замене обеих задних пружин подвески. Работы занимают чуть более 30 минут.

Поскольку речь идет об официальной отзывной кампании, владельцы автомобилей не понесут никаких расходов.

Под отзыв попали машины, произведенные с 16 декабря 2025 года по 12 марта 2026 года на заводе Dacia в Миовенах.

Все автомобили находятся на стандартной гарантии производителя — 3 года или 100 000 км пробега. По программе Dacia Zen гарантия может быть продлена (при соблюдении определенных условий) до 7 лет или 150 000 км, если техническое обслуживание проводится в авторизованной сети.

Владельцы затронутых автомобилей получат уведомление заказным письмом.