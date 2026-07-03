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libertatea.ro logolibertatea
3 Июля 2026, 15:30
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Во Франции отзывают сотни Dacia Bigster и Duster из-за дефекта подвески

Dacia Bigster, румынский внедорожник, вышедший на рынок в начале прошлого года, успешно стартовал во Франции: к 30 июня 2026 года было зарегистрировано 25 825 автомобилей.

Во Франции отзывают сотни Dacia Bigster и Duster из-за дефекта подвески.
Во Франции отзывают сотни Dacia Bigster и Duster из-за дефекта подвески.

Однако теперь части владельцев этих машин придется посетить сервисные центры, сообщает libertatea.ro

Компания официально объявила сервисную кампанию под кодом 0F8W, которая касается моделей Bigster и Duster 3. Всего во Франции в авторизованные сервисы будут приглашены 477 автомобилей.

Причиной отзыва стала возможная несоответствующая геометрия задних пружин подвески. На некоторых Bigster и Duster 3 были установлены детали неправильного размера.

Из-за этого существует риск, что одна из задних пружин — левая или правая — может сломаться, что приведет к проседанию автомобиля. Кроме того, не исключено отделение элементов подвески и их падение на проезжую часть, что может создать опасность для других участников дорожного движения.

По информации отдела коммуникаций Renault Group, ни одного случая неисправности у клиентов зарегистрировано не было, однако компания сочла необходимым провести отзыв в целях безопасности. Подобные кампании направлены прежде всего на предотвращение возможных рисков, а не на устранение проблем с надежностью автомобилей.

Как будет устранен дефект

Ремонт заключается в замене обеих задних пружин подвески. Работы занимают чуть более 30 минут.

Поскольку речь идет об официальной отзывной кампании, владельцы автомобилей не понесут никаких расходов.

Под отзыв попали машины, произведенные с 16 декабря 2025 года по 12 марта 2026 года на заводе Dacia в Миовенах.

Все автомобили находятся на стандартной гарантии производителя — 3 года или 100 000 км пробега. По программе Dacia Zen гарантия может быть продлена (при соблюдении определенных условий) до 7 лет или 150 000 км, если техническое обслуживание проводится в авторизованной сети.

Владельцы затронутых автомобилей получат уведомление заказным письмом.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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