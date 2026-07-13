Молдова производит в 25 раз меньше вина, чем Италия.

Молдова занимает 19-е место в мире с объемом производства 179 млн литров вина в 2025 году. Несмотря на сравнительно скромные объемы, страна опережает Грецию, где произведено 162 млн литров.

Италия в 2025 году укрепила позиции крупнейшего производителя вина в мире, выпустив, по оценкам, 4,438 млрд литров. Об этом свидетельствуют данные Международной организации винограда и вина (OIV), опубликованные AAWE Wine Economics, пишет bani.md

Второе место занимает Франция с объемом производства 3,608 млрд литров, третье — Испания (2,868 млрд литров). Замыкают первую четверку Соединенные Штаты, где произведено 2 млрд литров вина.

В десятку крупнейших мировых производителей также вошли Австралия (1,134 млрд литров), Аргентина (1,077 млрд литров), Южно-Африканская Республика (1,020 млрд литров), Чили (839 млн литров), Германия (755 млн литров) и Португалия (596 млн литров).

Молдова занимает 19-е место в мире с объемом производства 179 млн литров вина в 2025 году. Несмотря на сравнительно скромные объемы, страна опережает Грецию, где произведено 162 млн литров, однако уступает Китаю (216 млн литров), Австрии (253 млн литров) и Грузии (256 млн литров).

По данным OIV, Италия производит почти в 25 раз больше вина, чем Молдова.

В мировом объеме производства вина Италия занимает около 20%, Франция — 16%, Испания — 13%, а США — 9%. Австралия, Аргентина и ЮАР обеспечивают примерно по 5% мирового производства каждая, Чили — 4%, Германия — 3%, а на остальные страны приходится около 22% мирового производства вина.