Отечественная компания разработала концепт электрического рельсового автобуса
Производитель, специализирующийся на сборке современных электрических транспортных средств, разработал концепт электрического рельсового автобуса (railbus), который может использоваться для пассажирских железнодорожных перевозок.
Концепт был представлен во время визита исполняющего обязанности вице-премьера Владимира Боли на предприятие-производитель. Целью визита было проанализировать возможности разработки и ввода в эксплуатацию подобных транспортных средств для пассажирских железнодорожных перевозок, а также укрепление сотрудничества между властями и деловой средой с целью модернизации железнодорожной системы Республики Молдова, передает moldpres.md
Railbus представляет собой современное решение для перевозок на короткие и средние расстояния. Он работает исключительно на электрической энергии, не производит загрязняющих выбросов, отличается низким уровнем шума и энергоэффективностью. На одной зарядке он может пройти до 400 км, развивая скорость до 75 км/ч, а вместимость около 100 пассажиров делает его подходящим для маршрутов, таких как Кишинёв–Унгены, Страшены–Кишинёв–Ревака–Сынжера и других региональных направлений.
Владимир Боля подчеркнул важность развития прочных партнёрств, которые будут способствовать модернизации железных дорог и созданию более эффективного, более чистого и доступного общественного транспорта для граждан.
«Каждый день мы с удивлением открываем, как много мы можем построить, когда инвестируем в людей, в инфраструктуру и в устойчивые партнёрства. Сегодня мы увидели первую попытку создать электрический рельсовый автобус; и людей, которые верят, что общественный транспорт может быть лучше. Будущее начинается именно так: с идей, с инноваций и с людей, которые обладают смелостью воплощать их в реальность», — заявил исполняющий обязанности вице-премьера.
Новый тип электрических транспортных средств, разработанный отечественной компанией, может эксплуатироваться на существующей железнодорожной инфраструктуре без значительных инвестиций в адаптацию путей, а необходимая энергия может поступать в том числе из возобновляемых источников.