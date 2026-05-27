В Молдове оцифруют контроль использования недр.

Проект постановления правительства о создании такой платформы в Молдове вынесен на публичные консультации. Они продлятся до 8 июня, пишет logos-pres.md

Недостаток прозрачности сектора

Эта сфера всегда вызывала критику в плане прозрачности. Так, ранее бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь отмечал, что «субъект, касающийся природных недр, сопоставим с кражей миллиарда» из-за законодательных и административных недоработок, существующих в отрасли.

В новой системе будет внедрен механизм аудита операций, позволяющий отслеживать весь путь движения минеральных ресурсов и усилить госконтроль за их использованием.

Предусматривается внедрение электронных карточек прослеживаемости, цифровых документов с электронной подписью, а также использование GIS-компонентов для мониторинга добычи и перемещения полезных ископаемых.

Администратором системы будет Агентство по окружающей среде, а технически управлять ею обязуют Службу информационных технологий и кибербезопасности. Работу с регистром прослеживаемости возложат на Государственный фонд информации о недрах.

Новая система будет интегрирована с государственными платформами MPass, MConnect, MSign, MNotify, MCloud и др. ресурсами, что позволит автоматизировать обмен данными и снизить административную нагрузку на экономических агентов.

Авторы ожидают, что создание такой системы будет способствовать повышению прозрачности отрасли и предотвращению незаконной эксплуатации недр.

Кроме того, она нацелена на совершенствование сбора доходов в госбюджет. На бюджетные потери по этой отрасли также не раз указывали эксперты.

Внедрение такой платформы приблизит национальные практики в соответствие с европейскими стандартами управления природными ресурсами.