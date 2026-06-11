Ряд школ Молдовы будет отремонтирован и оснащен современным оборудованием.

Отобранные учреждения входят в сеть из 90 образцовых школ (școli-model). В них планируется провести капитальный ремонт, модернизировать учебные помещения, оснастить лаборатории и развить цифровую инфраструктуру, что позволит обеспечить более качественные условия обучения как для учащихся, так и для педагогических кадров, передает noi.md

Общий объем инвестиций, выделенных для этих 20 школ, составляет 50 миллионов евро. В выбранных школах отремонтируют здания и учебные пространства, обустроят классные комнаты с эргономичной мебелью и цифровыми технологиями, модернизируют лаборатории физики, химии, биологии и информатики.

Библиотеки будут преобразованы в центры образовательных ресурсов с доступом к цифровому контенту. Проект также предусматривает улучшение интернет-подключения, благоустройство зон отдыха и зеленых зон, а также создание необходимых условий для интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями.

«Данный проект представляет собой одну из самых масштабных инвестиций в образовательную инфраструктуру за последние годы. Он содействует превращению образцовых школ в современные образовательные центры, способные предоставить качественные возможности для обучения тысячам учащихся по всей стране», — отметил министр Дан Перчун.

Список 20 учебных заведений, включенных в данный этап проекта: