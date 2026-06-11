Ряд школ Молдовы будет отремонтирован и оснащен современным оборудованием
Двадцать учебных заведений из различных регионов Республики Молдова получат инвестиции на ремонт, оснащение и модернизацию. Соответствующее решение было утверждено правительством на заседании 11 июня.
Отобранные учреждения входят в сеть из 90 образцовых школ (școli-model). В них планируется провести капитальный ремонт, модернизировать учебные помещения, оснастить лаборатории и развить цифровую инфраструктуру, что позволит обеспечить более качественные условия обучения как для учащихся, так и для педагогических кадров, передает noi.md
Общий объем инвестиций, выделенных для этих 20 школ, составляет 50 миллионов евро. В выбранных школах отремонтируют здания и учебные пространства, обустроят классные комнаты с эргономичной мебелью и цифровыми технологиями, модернизируют лаборатории физики, химии, биологии и информатики.
Библиотеки будут преобразованы в центры образовательных ресурсов с доступом к цифровому контенту. Проект также предусматривает улучшение интернет-подключения, благоустройство зон отдыха и зеленых зон, а также создание необходимых условий для интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями.
«Данный проект представляет собой одну из самых масштабных инвестиций в образовательную инфраструктуру за последние годы. Он содействует превращению образцовых школ в современные образовательные центры, способные предоставить качественные возможности для обучения тысячам учащихся по всей стране», — отметил министр Дан Перчун.
Список 20 учебных заведений, включенных в данный этап проекта:
- Республиканский теоретический лицей им. Иона Крянгэ (мун. Бэлць);
- Теоретический лицей им. Василе Александри (с. Колибашь, Кагул);
- Гимназия «Галата» (мун. Кишинев);
- Гимназия № 86 (мун. Кишинев);
- Теоретический лицей им. Михая Маринчука (мун. Кишинев);
- Гимназия им. Николае Х. Костина (мун. Кишинев);
- Гимназия «Дечебал» (мун. Кишинев);
- Теоретический лицей спортивного профиля «Глория» (мун. Кишинев);
- Теоретический лицей им. Петру Заднипру (мун. Кишинев);
- Теоретический лицей им. Штефана чел Маре (мун. Кишинев);
- Теоретический лицей им. Николае Бэлческу (ком. Чореску, мун. Кишинев);
- Теоретический лицей «Гиперион» (с. Гура Галбеней, Чимишлия);
- Теоретический лицей Балатина (с. Балатина, Глодяны);
- Теоретический лицей Лэпушна (с. Лэпушна, Хынчешты);
- Теоретический лицей им. Бориса Казаку (г. Ниспорены);
- Гимназия им. Георге Рышкану (г. Рышканы);
- Теоретический лицей им. Иона Крянгэ (с. Рэдоая, Сынжерей);
- Теоретический лицей им. Константина Стере (г. Сороки);
- Теоретический лицей им. Лучиана Благи (г. Теленешты);
- Теоретический лицей им. Михая Эминеску (г. Унгены).