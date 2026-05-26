Сотни работников в Сороках несколько месяцев не получали заработную плату.

Решение было вынесено 19 мая 2026 года судом Сорок по результатам рассмотрения дела о правонарушении, касающегося невыплаты заработной платы и пособий работникам местной компании, сообщает noi.md

Согласно материалам дела, в ходе внеплановой проверки, проведенной Дрокиевской территориальной инспекцией труда 13 марта 2026 года, инспекторы установили, что администрация предприятия не выполнила ранее выданные предписания по соблюдению трудового законодательства.

Из судебных документов следует, что работникам не была своевременно выплачена заработная плата за сентябрь-октябрь 2025 года, а сумма задолженности достигла 3 559 664 леев. Кроме того, были зафиксированы нарушения при выплате отпускных пособий, расчетах при прекращении трудовых отношений, а также отсутствие подписей работников на приказах об увольнении.

В решении суда отмечается, что ряду сотрудников не были выплачены причитающиеся денежные суммы после расторжения трудовых договоров, а в ходе проверок были выявлены нарушения при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

Руководитель предприятия не признал своей вины, заявив в суде, что задолженность по зарплате возникла из-за сложного финансово-экономического положения компании и нехватки денежных средств. Он также уточнил, что в настоящее время предприятие готовит пакет документов для запуска процедуры несостоятельности (банкротства).

Однако суд посчитал, что приведенные аргументы не оправдывают неисполнение обязательств перед работниками. Судья констатировал, что невыплата заработной платы и пособий на срок более двух месяцев является грубым нарушением прав трудящихся и трудового законодательства.

В результате руководитель предприятия был признан виновным в умышленном нарушении сроков выплаты заработной платы, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3500 леев.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Бельц («Север») в течение 15 дней.