Только четыре из десяти жителей Молдовы имеют работу.

Согласно исследованию рабочей силы, экономически активное население составило 904,7 тысячи человек. Из них 811,1 тысячи были трудоустроены, а 93,6 тысячи числились безработными. Общий уровень безработицы по стране достиг 10,4%, сообщает bani.md

Одним из самых тревожных выводов отчета стала ситуация среди молодежи. В возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 22,8%, что более чем в два раза превышает средний показатель по стране.

Одновременно более миллиона человек — 1 007 600 жителей — не входят в состав рабочей силы. Из них 59,5% составляют женщины, а почти 60% проживают в сельской местности.

Статистика также показывает значительный разрыв между городом и селом. Уровень занятости в городах достиг 50,1%, тогда как в сельской местности составил лишь 36,3%. Безработица в селах выросла до 13,4%, что почти вдвое выше городского показателя — 7,6%.

Мужчины сталкиваются с безработицей чаще женщин. Среди мужчин уровень безработицы составил 11,9%, среди женщин — 8,8%. При этом уровень занятости среди мужчин достиг 46,9%, а среди женщин — 39%.

Сфера услуг остается крупнейшим работодателем страны, обеспечивая работой 64,4% всех занятых. В сельском хозяйстве работают 13,4% трудоустроенных граждан, в промышленности — 13,2%, в строительстве — 9%.

Наемные работники составляют 86,8% всех занятых, причем почти девять из десяти сотрудников работают по бессрочным трудовым договорам.

Средний возраст работающего жителя Молдовы составляет 45 лет. Самый высокий уровень занятости зафиксирован среди граждан в возрасте от 45 до 54 лет — в этой группе работу имеют около двух третей людей.

Среди экономически неактивного населения крупнейшую долю занимают пенсионеры — 48,1%. Далее следуют учащиеся и студенты — 18,4%, а также люди, занятые уходом за семьей, — 11,5%.