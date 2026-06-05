Только четыре из десяти жителей Молдовы имеют работу
Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики за первый квартал 2026 года.
Согласно исследованию рабочей силы, экономически активное население составило 904,7 тысячи человек. Из них 811,1 тысячи были трудоустроены, а 93,6 тысячи числились безработными. Общий уровень безработицы по стране достиг 10,4%, сообщает bani.md
Одним из самых тревожных выводов отчета стала ситуация среди молодежи. В возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 22,8%, что более чем в два раза превышает средний показатель по стране.
Одновременно более миллиона человек — 1 007 600 жителей — не входят в состав рабочей силы. Из них 59,5% составляют женщины, а почти 60% проживают в сельской местности.
Статистика также показывает значительный разрыв между городом и селом. Уровень занятости в городах достиг 50,1%, тогда как в сельской местности составил лишь 36,3%. Безработица в селах выросла до 13,4%, что почти вдвое выше городского показателя — 7,6%.
Мужчины сталкиваются с безработицей чаще женщин. Среди мужчин уровень безработицы составил 11,9%, среди женщин — 8,8%. При этом уровень занятости среди мужчин достиг 46,9%, а среди женщин — 39%.
Сфера услуг остается крупнейшим работодателем страны, обеспечивая работой 64,4% всех занятых. В сельском хозяйстве работают 13,4% трудоустроенных граждан, в промышленности — 13,2%, в строительстве — 9%.
Наемные работники составляют 86,8% всех занятых, причем почти девять из десяти сотрудников работают по бессрочным трудовым договорам.
Средний возраст работающего жителя Молдовы составляет 45 лет. Самый высокий уровень занятости зафиксирован среди граждан в возрасте от 45 до 54 лет — в этой группе работу имеют около двух третей людей.
Среди экономически неактивного населения крупнейшую долю занимают пенсионеры — 48,1%. Далее следуют учащиеся и студенты — 18,4%, а также люди, занятые уходом за семьей, — 11,5%.