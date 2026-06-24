В Молдове отмывали деньги через агентства недвижимости: почти 14 миллионов леев.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась отмыванием денег. Во время обысков у подозреваемых нашли наличные и нелегальный товар, сообщили Национальный инспекторат расследований (INI) и прокуратура PCCOCS.

Подозреваемые использовали для махинаций подконтрольную строительную компанию или агентство недвижимости. Руководители и учредители фирмы заключали фиктивные договоры займа, внося нелегальные наличные на счета предприятия. Затем деньги переводили молдавским компаниям за строительные работы и материалы, а также отправляли зарубежным экономическим агентам, передает rupor.md

Следствие выяснило, что сами деньги группировка зарабатывала на теневом бизнесе, контрабанде одежды и обуви через международных перевозчиков, а также на уклонении от налогов. Вся прибыль скрывалась от бухгалтерского учета.

Правоохранители провели 26 обысков в домах и офисах фигурантов дела. На месте изъяли телефоны, банковские карты, черновые записи, договоры, контрабандный товар и более 5 миллионов леев наличными. Все улики отправлены на экспертизу.