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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 18:09
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В Молдове откроют пункты помощи во время жары: ГИЧС дал рекомендации населению

В связи с прогнозируемой аномальной жарой, которая ожидается в Молдове с 28 июня по 1 июля, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) развернет в наиболее уязвимых районах специальные антижаровые палатки.

В Молдове откроют пункты помощи во время жары: ГИЧС дал рекомендации населению.
В Молдове откроют пункты помощи во время жары: ГИЧС дал рекомендации населению.

Там жители смогут укрыться от палящего солнца, получить питьевую воду, а при необходимости — квалифицированную первую медицинскую помощь, передает rupor.md

По данным синоптиков, в стране объявлены желтый, оранжевый и красный уровни метеоопасности. В зависимости от региона температура воздуха достигнет +33…+41°C.

В связи с экстремальной жарой спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу и отказаться от интенсивных физических нагрузок с 11:00 до 18:00. Жителям советуют пить больше воды, избегать употребления алкоголя, который способствует обезвоживанию организма и усиливает негативное воздействие высоких температур.

Также гражданам рекомендуется носить легкую одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами и ни при каких обстоятельствах не оставлять детей, пожилых людей или домашних животных в припаркованных автомобилях, даже на непродолжительное время.

В ГИЧС напоминают, что в период сильной жары значительно возрастает риск возникновения природных пожаров. Спасатели призывают не разводить огонь на открытых территориях, особенно рядом с сухой растительностью, а также не бросать непотушенные окурки на поля и участки с сухой травой.

Кроме того, купаться рекомендуется только в специально оборудованных и контролируемых местах. Нельзя заходить в воду после употребления алкоголя или длительного пребывания под солнцем. Родителей просят не оставлять детей без присмотра возле водоемов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам следует незамедлительно звонить по номеру экстренной службы 112.

Источник
rupor.md logorupor
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