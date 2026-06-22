theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Июня 2026, 10:40
8 773
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове ожидается до +35 °C: граждан призвали не выходить на улицу в пиковые часы

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) призвал жителей Молдовы отказаться от поездок и прогулок в пиковые часы из-за сильной жары.

В Молдове ожидается до +35 °C: граждан призвали не выходить на улицу в пиковые часы.
В Молдове ожидается до +35 °C: граждан призвали не выходить на улицу в пиковые часы.

Также ведомство просит строго соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов и не разводить открытый огонь вблизи лесов и полей, пишет rupor.md

В связи с тем, что температура воздуха в стране поднимется до +35 °C, спасатели выпустили подробную инструкцию для граждан. Особое внимание просят уделить детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы избежать обезвоживания, специалисты советуют регулярно пить воду, носить свободную светлую одежду и защищаться от солнца.

Отдельно ГИЧС обращается к автомобилистам и родителям: категорически запрещено оставлять детей без присмотра в припаркованных машинах или непроветриваемых помещениях, так как это напрямую угрожает их жизни.

Для тех, кто планирует отдыхать у водоемов, спасатели напоминают, что купаться можно только в специально обустроенных местах под присмотром, а перед входом в воду нужно охладиться постепенно, чтобы избежать термического шока. Кроме того, строго запрещено употреблять алкоголь во время купания. Граждан также просят не использовать огонь рядом с сельхозугодиями, лесами и сухой травой, чтобы не допустить пожаров.

В случае любой опасной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 112.

Ранее Министерство окружающей среды объявило желтый код на юге Молдовы. По данным ведомства, сегодня, 22 июня, в южных районах страны столбики термометров поднимутся до отметок +33..+35 °C.

В Молдове ожидается до +35 °C: граждан призвали не выходить на улицу в пиковые часы

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте