В Молдове ожидается до +35 °C: граждан призвали не выходить на улицу в пиковые часы.

Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) призвал жителей Молдовы отказаться от поездок и прогулок в пиковые часы из-за сильной жары.

Также ведомство просит строго соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов и не разводить открытый огонь вблизи лесов и полей, пишет rupor.md

В связи с тем, что температура воздуха в стране поднимется до +35 °C, спасатели выпустили подробную инструкцию для граждан. Особое внимание просят уделить детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы избежать обезвоживания, специалисты советуют регулярно пить воду, носить свободную светлую одежду и защищаться от солнца.

Отдельно ГИЧС обращается к автомобилистам и родителям: категорически запрещено оставлять детей без присмотра в припаркованных машинах или непроветриваемых помещениях, так как это напрямую угрожает их жизни.

Для тех, кто планирует отдыхать у водоемов, спасатели напоминают, что купаться можно только в специально обустроенных местах под присмотром, а перед входом в воду нужно охладиться постепенно, чтобы избежать термического шока. Кроме того, строго запрещено употреблять алкоголь во время купания. Граждан также просят не использовать огонь рядом с сельхозугодиями, лесами и сухой травой, чтобы не допустить пожаров.

В случае любой опасной ситуации необходимо сразу звонить по номеру 112.

Ранее Министерство окружающей среды объявило желтый код на юге Молдовы. По данным ведомства, сегодня, 22 июня, в южных районах страны столбики термометров поднимутся до отметок +33..+35 °C.