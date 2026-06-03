theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 17:51
1 174
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ГИЧС продолжает устранять последствия проливных дождей, прошедших по всей Молдове

Дожди добавили работы экстренным службам в разных частях Молдовы. В Унгенском районе, в селе Вулпешть, спасателям пришлось выезжать на откачку хлынувшей в подвал жилого дома воды.

ГИЧС продолжает устранять последствия проливных дождей, прошедших по всей Молдове.
ГИЧС продолжает устранять последствия проливных дождей, прошедших по всей Молдове.

Параллельно с этим мобильные бригады совершили четыре выезда в Чимишлийский, Криулянский и Тараклийский районы, где пилили и убирали рухнувшие деревья, передает rupor.md

Особое внимание сейчас приковано к Страшенам. Спасатели внимательно следят за уровнем воды в реке Бык, который начал немного подниматься. До критической отметки вода еще не дошла, но в городе уже развернули мощные мотопомпы и начали срочно прочищать дренажные каналы в зонах риска, чтобы не допустить затопления жилого сектора.

На данный момент ГИЧС не зафиксировал выхода рек из берегов или затопления населенных пунктов. Все подразделения переведены в режим повышенной готовности на случай ухудшения погоды, а граждан просят быть предельно осторожными и строго следовать указаниям экстренных служб.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте