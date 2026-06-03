ГИЧС продолжает устранять последствия проливных дождей, прошедших по всей Молдове.

Параллельно с этим мобильные бригады совершили четыре выезда в Чимишлийский, Криулянский и Тараклийский районы, где пилили и убирали рухнувшие деревья, передает rupor.md

Особое внимание сейчас приковано к Страшенам. Спасатели внимательно следят за уровнем воды в реке Бык, который начал немного подниматься. До критической отметки вода еще не дошла, но в городе уже развернули мощные мотопомпы и начали срочно прочищать дренажные каналы в зонах риска, чтобы не допустить затопления жилого сектора.

На данный момент ГИЧС не зафиксировал выхода рек из берегов или затопления населенных пунктов. Все подразделения переведены в режим повышенной готовности на случай ухудшения погоды, а граждан просят быть предельно осторожными и строго следовать указаниям экстренных служб.