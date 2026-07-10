В Молдове основы искусственного интеллекта могут стать школьным предметом

Молдова должна постепенно интегрировать основы искусственного интеллекта (ИИ), цифровую этику и ответственное использование технологий в национальную систему образования на всех уровнях — от начальной школы до университетов.

Такая рекомендация содержится в отчете ЮНЕСКО об оценке готовности Молдовы к внедрению искусственного интеллекта, сообщает logos-press.md

Согласно документу, главная цель — чтобы каждый ученик понимал, как ИИ влияет на общество, умел критически оценивать цифровую информацию и распознавать дезинформацию, созданную с помощью современных технологий, включая дипфейки и другие формы контента, сгенерированного ИИ.

Эксперты отмечают, что обучение ИИ не должно ограничиваться только техническими специальностями. Навыки ответственного использования технологий, цифровой этики и критического мышления должны стать частью общего образования для всех учащихся, независимо от выбранного направления обучения.

Разработка новых учебных программ должна опираться на опыт университетов и организаций, которые уже реализуют инициативы в сфере цифровой и медиаграмотности, а также соответствовать реформам образования Молдовы и европейским стандартам цифровых компетенций.

Реализацию этой инициативы предлагается начать в 2027 году, а полный период внедрения запланирован на 2027–2030 годы.

ЮНЕСКО готова поддержать Молдову в этом процессе, предоставляя международный опыт в области грамотности по вопросам ИИ, медиаграмотности и ответственного развития технологий. Одновременно в отчёте предлагается создать Национальный фонд исследований и инноваций в области ИИ, который будет поддерживать научные проекты, подготовку специалистов и исследования на пересечении ИИ с образованием, правом, этикой и государственным управлением.