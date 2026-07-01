ЮНИСЕФ: 20 млн детей пользуются ИИ и осваивают его быстрее взрослых.

По данным нового анализа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), не менее 20 миллионов детей в 10 странах уже пользовались искусственным интеллектом, причем многие осваивают эту технологию значительно быстрее взрослых.

Детский фонд ООН сообщает, что дети опережают взрослых, «осваивая его более чем в три раза быстрее», исходя из данных, собранных в 10 странах, участвовавших в исследовании, передает euronews.com

Согласно выводам, более 2 миллионов детей, то есть каждый десятый, заявили, что обращаются к ИИ «за советом по вопросам, которые их тревожат». По оценкам, 13 миллионов детей используют инструменты ИИ, чтобы помогать себе в учебе и выполнении домашних заданий.

В ЮНИСЕФ отмечают, что столь стремительное распространение технологий опережает попытки их регулировать, из-за чего дети оказываются особенно уязвимыми.

«Дети в большей степени подвержены воздействию систем ИИ - начиная с того, как они проектируются, на каких бизнес-моделях основаны и как используются их данные, и заканчивая тем, что у них гораздо меньше возможностей избежать этого воздействия или оспорить его», - заявили в агентстве, добавив, что «в большинстве механизмов регулирования ИИ дети не рассматриваются в качестве приоритета».

Организация также предупредила, что долгосрочные последствия влияния искусственного интеллекта на молодых людей в значительной степени остаются неизвестными.

«Данные о его роли в когнитивном развитии, формировании эмоциональной зависимости и уровне воздействия вреда только начинают появляться, - заявили в ЮНИСЕФ. - По сути, целое поколение растет внутри глобального эксперимента».

Сами дети также выражают обеспокоенность развитием этих технологий.

Согласно анализу, треть детей в опрошенных странах заявили, что их тревожит использование ИИ «для мошенничества, обмана или распространения дезинформации», тогда как четверть боится, что их фотографии или видеозаписи могут быть превращены в сексуально откровенные дипфейки.

По словам ЮНИСЕФ, многие системы ИИ доходят до детей при недостаточном уровне защиты, при этом безопасность при их разработке, по всей видимости, учитывается лишь в последнюю очередь.

Призывы к действиям накануне диалога в ООН

Выводы были опубликованы накануне первого Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом, который пройдет в Организации Объединенных Наций.

ЮНИСЕФ призывает правительства, частный сектор и других партнеров закрепить права детей, в частности право на безопасность и защиту, в глобальной системе регулирования ИИ.

Среди рекомендаций агентства - инвестиции в исследования влияния ИИ на развитие и благополучие детей, особенно связанных с этим рисков.

ЮНИСЕФ называет нынешний период «решающим моментом» и подчеркивает, что решения, принимаемые в сфере ИИ сегодня, будут определять безопасность детей, неприкосновенность их частной жизни, их благополучие и равный доступ к возможностям на десятилетия вперед.