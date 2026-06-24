Студенты обязаны будут сообщать об использовании ИИ в академических работах.

Студенты должны будут заявлять об использовании искусственного интеллекта при написании своих дипломных, магистерских и докторских работ, а также в других академических заданиях.

Это положение содержится в рамочном Регламенте об академической добросовестности в высших учебных заведениях, утверждённом Правительством 24 июня, передает ipn.md

Документ впервые вводит единые правила использования искусственного интеллекта в университетах. Согласно ему, инструменты ИИ можно использовать только в соответствии с правилами каждого учебного заведения, и их применение должно быть заявлено, если оно влияет на оценку работы. Студенты могут использовать ИИ как вспомогательный инструмент, но не для полного создания работ, выдаваемых за собственные.

Регламент квалифицирует как академическое нарушение несанкционированное использование искусственного интеллекта, включая отсутствие его декларирования или использование с существенным влиянием на результат. Нарушения будут делиться на незначительные, средние и серьёзные. Санкции для студентов могут включать пересдачу работы, аннулирование оценки, недопуск к защите или исключение из ВУЗа. Преподаватели и научные руководители могут быть подвергнуты дисциплинарным мерам или временно лишены права руководить или оценивать работы.

Университеты будут обязаны установить собственные правила использования искусственного интеллекта, информировать студентов и преподавателей и создавать этические комиссии для расследования нарушений. Регламент распространяется на все программы и академическую деятельность в высших учебных заведениях Республики Молдова.

«Новые правила предоставляют университетам чёткие инструменты для предотвращения и наказания академического мошенничества и способствуют повышению престижа и доверия к системе высшего образования Республики Молдова», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун.